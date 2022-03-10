Американцы, британцы и жители ЕС поддерживают "закрытое небо" для Украины - социология

Население стран Запада поддерживает увеличение финансовой помощи и вооруженной помощи Украине.
Данные соцопроса Cygnal, Gradus Research, Response:A опубликовала "Українська правда"
В западных странах вдвое больше респондентов поддерживают (полностью или скорее) решение использовать военные возможности и "закрыть небо" над Украиной.
Сторонников этой идеи в США, Британии и ЕС - соответственно 45%, 46% и 46%, в то время как против нее выступают соответственно 20%, 20% и 17% опрошенных.
75% европейских респондентов поддерживают предоставление финансовой помощи Украине, 62% - предоставление оружия, 46% - запрет полетов и 38% - за присоединение к военному ответу.
Почти столько же, 37%, выступают против любого военного участия.
Поддержка присоединения к военным действиям несколько ниже в Польше, на передовой конфликта, ее выразили 30%. В отличие от Британии, где поддерживают военное участие 42% и, что интересно, Испании, где 57% выражают поддержку.
Освещение конфликта в Украине доминирует в СМИ всех стран.
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"Сейчас идет война не только между Россией и Украиной, но между цивилизованным миром образца западных демократий и архаической автократией.
Поэтому нашим западным союзникам крайне важно прислушиваться к мнению своих сограждан и защитить демократический мир действиями, а не словами. Все формы помощи горячо поддерживаются обществами.
Флешмоб #CloseTheSky разлетелся по Украине и миру и сейчас является ожиданием жителей Украины и мировых сообществ. Делайте еще больше, не медлите! - говорят граждане своим правительствам, потому что понимают, что идет война за ценности, на которых основываются их общества", - говорит основательница исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.
"Закрытое небо" - система многослойной противовоздушной обороны НАТО. ПВО НАТО - сразу несколько различных систем защиты от самолетов и ракет, связанных между собой.
Самая известная часть "закрытого неба" - Active Layered Theater Ballistic Missile Defence. Она состоит из истребителей-бомбардировщиков.
Запад должен закрыть небо над Украиной, сказал президент Владимир Зеленский.
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