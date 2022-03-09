Американцев спросили, поддерживают ли они отказ от нефти и газа РФ

Около 80% американцев поддерживают отказ от покупки нефти и газа из РФ. Фото: pixabay.com

Несмотря на рост цен на бензин, большинство американцев поддерживают прекращение импорта США российской нефти и газа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos за 7-8 марта, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, президент США Джо Байден имеет широкую поддержку избирателей своей партии и республиканцев по поводу запрета импорта российской нефти и природного газа.

Около 80% респондентов заявили, что американцы не должны покупать нефть или газ у России во время российско-украинской войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.

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Общий уровень поддержки остался неизменным по сравнению с опросом на прошлой неделе. И это несмотря на то, что средняя цена бензина в США выросла до рекорда во вторник – около $4,17 за галлон.

Около 63% респондентов заявили, что платить больше за топливо и газ стоит, чтобы защитить другую демократию.

73% опрошенных заявили, что готовы поддержать шаг Соединенных Штатов Америки и их союзников из НАТО по установлению бесполетной зоны над Украиной, даже если это приведет к прямому конфликту НАТО с российскими военными.

Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украину. Одновременно правительство Великобритании заявило, что намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.