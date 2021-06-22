Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Белый дом замораживает военную помощь Украине", Politico, США

Белый дом временно приостановил предоставление пакета военной помощи Украине на $100 млн. Тот включал смертоносное оружие. Оказание помощи разработали в ответ на агрессивные развертывания российских войск вдоль границ с Украиной весной. Разработали план в Госдепе и Пентагоне в ответ на запрос СНБО США. Об этом сообщают три источники в Белом доме.

Чиновники СНБО отложили предложения после того, как Россия объявила о сокращении числельности войск, дислоцированных возле границ Украины, накануне встречи президента Джо Байдена с Путиным.

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Один из источников сообщил, что помощь готова и ее можно быстро отправить в Украину. Ключевые позиции включают системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружения. В заявлении Белого дома признается, что они подготовили дополнительную военную помощь, но она будет зависеть от пересечения Россией территориальных красных линий.

"Мы подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Президент Байден прямо сказал Путину, что будет твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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После вторжения России в Украине в 2014-м и аннексии Крыма, США предоставили Киеву военную помощь на $2,5 млрд, включая невооруженные дроны, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Предыдущие дискуссии о новой смертоносной военной помощи для Украины были политически опасными из-за беспокойства относительно провокаций России, проблем с обучением украинских сил и беспокойством о коррупции во власти и украинской армии.

Несмотря на заявление России, высокий украинский чиновник заявил в мае, что около 100 тыс. российских военных все еще находятся на украинских границах и в Крыму. Официальные лица в команде Байдена сообщили, что их количество - около 80 тыс.

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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в мае, что Москва построит 20 новых военных частей для базирования на западе России, недалеко от границы с Украиной, в течение следующего года. Однако он не уточнил деталей.

Спутниковые снимки, сделанные в мае и июне, показывают, что сотни грузовиков и другой тяжелой техники остаются на недавно построенных импровизированных базах на западе России и на большом полигоне в Крыму.

Причина, почему они там, по словам россиян, потому что их должны использовать на больших военных учениях "Запад-2021", которые Россия проводит раз в несколько лет с Белоруссией с участием десятков тысяч военных. Ради этого Москва перевезла тяжелую бронетехнику, ракетные части и другое оборудование с баз в Центральной России, и они не хотели перебрасывать их обратно из украинских границ. Таким был аргумент россиян. Последние учения "Запад" состоялись в 2017 году. Нынешние должны быть в сентябре.

На спутниковых фото заметны укомплектованы автобазы у Воронежа на границе с Украиной и в учебном центре Опук в Крыму.

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Быстрое наращивание вооруженных сил встревожило администрацию Байдена и европейских союзников. Масштаб российских маневров большой - тяжелая бронетехника, резервные войска, полевые госпитали и кухни. Они доставлены из баз за сотни километров и производят впечатление войск, готовых к расширенным действиям. Накопление больше, чем то, что было во время вторжения в Украину в 2014 году.

Силы у границ укомплектованы подразделениями с высокой степенью готовности и гораздо более модернизированным оборудованием, чем в предыдущие годы.

Американская помощь Украине в прошлом привлекала пристальное внимание.

В 2019-м Трамп заблокировал доставку военной помощи Украине, чтобы давить на Зеленского, чтобы запустил расследование, связанное с сыном Байдена. Задержка спровоцировала первый импичмент Трампа. В то время демократы в Конгрессе громко заявляли о важности американской военной поддержки измученной войной Украины.

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В то же время только в этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на $275 млн. Первый в марте. Он дал украинскому флоту два вооруженных патрульных катера Mark VI. Это в рамках большего соглашения на $600 млн. Оно предусматривает 16 катеров В комплект поставки входили также 32 артиллерийские системы Seahawk A2 и десятки 30-мм пушек для мелководных катеров, что придает им наступательную мощь. В июне еще один пакет на $150 млн, утвердил Конгресс. Это радиолокационные системы, предназначенные для отслеживания артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов, которые сыграли большую роль в боях в восточной Украине.

Несмотря на военную помощь и присутствие в Украине войск НАТО для обучения украинских подразделений, Киев ожидает долгий и тернистый путь, прежде чем сможет присоединиться к Альянсу.

"Сделано в Германии - кулон с картой Украины без Крыма", Deutsche Welle, Германия

SWW Schmuckwaren - немецкая компания, которая производит и продает ювелирные изделия. В частности, золотые и серебряные изделия в форме очертаний стран. Они стоят $27- $350. Большинство стран имеют форму, соответствующую их междунарародно признанным границам. Однако есть одна, в которой отсутствует регион - в Украине не хватает Крыма.

После аннексии Россией украинского полуострова в 2014-м продолжаются ожесточенные споры, как эту территорию показывать на картах. На украинских картах Крым дальше изображен как часть украинского территории. На российских как часть России.

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В США и ЕС полуостров обычно изображают в тех же цветах, что и Украина. В некоторых случаях обозначен как спорная территория. На своей карте для немецких пользователей Google использует пунктирную линию спорных территорий, чтобы отделить Крым от остальной Украины, и сплошную линию, чтобы обозначить государственные границы.

Руководитель SWW Schmuckwaren Свен Вильгельм объяснил, что причина не имеет ничего общего с политикой, и включить Крым на кулон было технически невозможно. Похоже, его не беспокоит то, что изделие не соответствует контурам Украины с ее международно признанными границами. Он говорит, что никто не обязан покупать изделие.

Уже был ряд инцидентов, когда СМИ, в частности, BBC, ARTE, Le Monde и The New York Times, публиковали карты Украины без Крыма. Однако обычно они немедленно реагируют на жалобы читателей или украинских дипломатов, и публикуют исправления.

"Перед падением метеорита, убившего динозавров, упал еще один на территорию Украины", Interia, Польша

Около 65 млн лет назад 75% всего живого на Земле вымерло, включая динозавров. Непосредственной причиной стал астероид, который упал в район современной Мексики. Мало кто знает, что тогда произошло еще одно столкновение - на территории нынешней Украины.

Ученые из Университета Глазго датировали образцы расплавленных горных пород, образовавшихся при падении метеорита в Кировоградской области. Падение привело к образованию гигантского кратера шириной 24 км, известного как Болтышский кратер, который со временем наполнился водой и превратилась в озеро. Некоторое время назад ученые взяли образцы из кратера, и предположили, что метеорит упал 2-5 тыс. лет до массивного удара на мексиканский полуостров Юкатан.