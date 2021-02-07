"Америка выступает за военный альянс Украины, Грузии и Молдовы"

Украинский самолет-истребитель / wPolityce

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Вашингтон поддерживает создание военного блока Украины, Грузии и Молдовы", - wPolityce, Польша

Киев заблокировал 3 канала, принадлежавших депутату Дмитрию Козаку. Против него Совет безопасности и обороны Украины ввел санкции за пророссийскую пропаганду. Санкции также означают замораживание активов депутата. Киев обратился к США и ЕС с просьбой ввести зеркальные шаги.

Козак является номинальным держателем, за которым стоит настоящий хозяин - лидер пророссийского лагеря в Украине Медведчук. Решение о блокировании каналов - удар по Медведчуку и пророссийском лагере. Пророссийская "Оппозиционная платформа" считает, что Зеленский нарушил законодательство, что, по их мнению, является основанием для начала импичмента.

Зеленский взамен подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но не российскую пропаганду. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" осторожно оценивают ситуацию, опасаясь, что решение президента вызвано падением рейтинга, а не желанием противостоять российской пропаганде, и предвещает усиление внутренней борьбы.

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Посольство США в Киеве поддержало действия Зеленского. Глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл подробности разговора с главой Госдепа Энтони Блинкеном. В то же время глава администрации президента Андрей Ермак тоже разговаривал с Блинкеном. Это означает, что действия согласованы с США. Или, возможно, является частью большого плана.

Кулеба сказал, что Киев при поддержке Вашингтона приступит к формированию трехстороннего военного альянса, в который с Украиной войдут Грузия и Молдова.

"Относительно идеи трехстороннего альянса, я сказал госсекретарю, что США могут рассчитывать на Украину как надежного партнера в Черном море", - заявил Кулеба.

Это указывает, что имеем дело не с инициативой снизу, а скорее с действиями, вдохновленными Вашингтоном.

Также Зеленский приказал проверить боеготовность украинских вооруженных сил на Донбассе.

Украина борется со многими внутренними проблемами, включая экономический кризис и кризис здравоохранения, связанную с Covid-19. Страна еще не начала вакцинации, и информации о планах закупки вакцин мало. Тезис, что Зеленский пытается скрыть внутренние проблемы, решив усилить позицию в отношениях с Россией, кажется вероятным. Но важно другое. Во что играют американцы? Политика Вашингтона в отношении России непоследовательна. С одной стороны, есть продолжение Договора о стратегических наступательных вооружениях между США и Россией. Это означает планы прагматического сотрудничества с Москвой в вопросах Ирана или КНДР. С другой, укрепление прифронтовых государств, Украины и Грузии.

Америка укрепляет лагерь союзников, что является лучшим аргументом для разговоров с Россией. Вектор политики США сместился в регион Черного моря, где в России значительное преимущество, но в то же время там она потенциально слабее всего.

"Украина запрещает телеканалы, связанные с Кремлем", - Atlantic Council, США

Президент Зеленский 2 февраля закрыл 3 телеканала, связанные с Кремлем. Решение Киева вызвало в Украине дебаты относительно правильного баланса между национальной безопасностью и свободой слова.

Долгое время каналы рассматривались как платформа для вбросов Кремля в информационное пространство Украины. Зеленский объяснил свой шаг необходимостью бороться с опасностью российской агрессии на информационной арене.

Закрытие - самый смелый шаг Зеленского против российской агрессии с момента избрания весной 2019-го. Многие журналисты и украинское гражданское общество поддержали его, утверждая, что каналы играли ключевую роль в дезинформационная войне России против Украины. Решение также поддержали многие партнеры Украины, включая Великобританию и США.

"Нужно работать вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств", - заявили в посольстве США в Киеве.

ЕС был осторожнее. В письменном заявлении глава внешней политики ЕС Жозеп Боррелль заявил, что "законные усилия Украины по защите от дезинформации не должны осуществляться за счет свободы СМИ и должны делать при полном уважении основных прав и свобод, а также в соответствии с международными нормами".

"Санкции в отношении каналов, принадлежащих Медведчуку, - смелое решение президента. Его можно расценивать как самый большой ответ на русский гибридную войну за всю историю Украины. Ни у кого не должно быть сомнений, что закрытые каналы имели больше общего с пропагандой, чем со СМИ. Несмотря на то, что номинально это были украинские медиа, они были более опасные, чем прямая российская пропаганда, потому что продвигали кремлевские нарративы более изящно, чем дискредитированы российские СМИ. Закрытие отвечает интересам национальной безопасности Украины. Ключевой вопрос, был ли это разовый шаг? Есть ли у Зеленского четкое видение противодействия российской гибридной войне и российским агентам влияния? Долгосрочный подход имеет решающее значение, потому что стратегия Путина по Украине неизменна - дестабилизировать страну изнутри и дискредитировать на международном уровне", - говорит директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

"Еврейский депутат хочет импичмента еврейского президента в Украине", - The Times of Israel, Израиль

Еврейский депутат Вадим Рабинович, который возглавляет крупнейшую оппозиционную партию Украины, объявил об инициировании импичмента против президента-еврея Зеленского через закрытие 3 телеканалов, которые якобы финансирует Россия.

"Закрытие телеканалов "112", ZIK и Newsone было политической расправой против критических СМИ привела к личной диктатуре", - заявил Рабинович.

Зато Зеленский говорит, что свобода слова в Украине не находится под угрозой, но его шаги имеют четкое оправдание через финансирование из России и сотрудничество владельца телеканалов с террористическими организациями.

Украина и Россия ведут кровавую территориальный спор вдоль общей границы на востоке Украины. Там действуют пророссийские сепаратисты, которых Киев считает террористами.

Центристская партия Зеленского "Слуга народа" имеет 43% мест в Верховной Раде. Импичмент станет сложным делом для его соперников, хотя рейтинг главы государства упал с 73% в октябре 2019-го до 41% в прошлом месяце. Рабиновичу, партия которого имеет 13% мест в парламенте, нужна будет поддержка националистических оппозиционных партий, враждебно настроенных к России. Они не накажут Зеленского за закрытие российских СМИ.