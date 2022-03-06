American Express останавливает работу в России и Беларуси

Россияне больше не могут пользоваться картами American Express. Фото: facebook.com/AmericanExpress

American Express прекращает все операции в России и Белоруссии.

Такое решение приняли из-за продолжающегося необоснованного нападения РФ на Украину, говорится на официальном сайте компании.

Все карты, выпущенные ранее по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах России и Беларуси.

Карты, выпущенные в российских банках, не будут работать за пределами этих стран в глобальной сети American Express.

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"Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками России, на которые повлияли санкции США и международных правительств", – добавили в компании.

Visa и Mastercard заблокировали доступ к платежной системе российским банкам, попавшим под санкции ЕС и США.