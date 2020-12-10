Алиев назвал столицу Армении исторической землей Азербайджана

Алиев обвинил Армению в агрессивной политике. Фото: Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана.

Сказал об этом во время выступления на военном параде в Баку, передает "Гордон".

С трибуны Алиев обвинил Армению в ведении агрессивной политики с 1980-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нагорный Карабах: армяне выкапывают родственников из могил и уезжают из региона

"Территории Азербайджана находятся под оккупацией около 30 лет. 100 тысяч азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны из своих земель. Зангезур, Гейча, Ереван - наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях", - заявил Алиев.

Из-за ситуации в Нагорном Карабахе, парламент Нидерландов призвал правительство предложить на уровне Евросоюза ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Решение было принято на заседании в среду, 18 ноября.