Алексея Навального объявили нетранспортабельным

Главный врач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, в которой на искусственной вентиляции легких находится политик Алексей Навальный заявил, что он нетранспортабелен.

Об этом утром пятницы прессекретар Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter.

Автор: Twitter.com/Kira_Yarmysh Прес-секретарь Навального сообщила, что его не позаоляють транспортировать

"При этом до настоящего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировки. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль", - заявила Ярмыш .

По ее словам, запрет на перевозку Алексея Навальноо означает прямую угрозу его жизни.

"Оставаться в омской больницы без оборудования, так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - написала прессекретар оппозиционера.

Соратники оппозиционера готовятся отстаивать его жизни всеми законными способами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На консилиум о состоянии Навального прилетели специалисты из Москвы - что известно

"Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", - заявила Ярмыш.

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию умышленного отравления Навального. Из Германии прилетел специально оборудованный самолет, чтобы перевезти оппозиционера на лечение в высококлассной европейской клиники. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.