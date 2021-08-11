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среда, 11 августа 2021 23:07

Акции Pfizer достигли исторического максимума

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Акции Pfizer достигли исторического максимума
Стоимость акций компании побила рекорд. Фото: Reuters

Акции фармкомпании Pfizer выросли до рекордно высокого уровня впервые за 22 года.

Стоимость выросла на 4,9% - $48,57 за акцию. Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий дневной максимум за акцию Pfizer - $47,44 - была достигнута 12 апреля 1999 года.

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В то же время, акции Moderna снизились на 4%, а акции немецкой компании BioNTech, партнера Pfizer по вакцине снизились более чем на 5%.

До конца года Украина должна получить еще 17 млн ​​доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До конца года планируют вакцинировать более 50% населения Украины.

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