Агитационный выступление кандидата в мэры сорвали секс-игрушкой

Агитация в США завершилась дракой, когда один из противников кандидата в мэры прикрепил к дрона секс-игрушку, и кружил ею над головой политика.
Кампания кандидата мэры города Альбукерке в штате Нью-Мексико Мануэля Гонсалеса завершилась столкновением, когда его команде не понравился дрон с прикрепленной секс-игрушкой. Политик также работает окружным шерифом. Об этом пишет Independent.
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Инцидент произошел во время предвыборной кампании. На видео видно, как над головой демократа Гонсалеса летает беспилотник с прикрепленной большой секс-игрушкой.
Когда аппарат опустился достаточно низко, подбежал охранник и схватил его. Тогда человек, который руководил дроном, попытался забрать свою вещь, из-за чего произошло столкновение.
Злоумышленник - 20-летний Кэлан Эшби Дрейер. Его обвинили в мелком хулиганстве и препятствовании полицейскому.
Впоследствии Гонсалес заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, выходку провели политические соперники, и это были скоординированы умышленные усилия.
Нынешний мэр, тоже демократ Тим Келлер, осудил шутку, назвав его грубым и незрелым.
Руководитель кампании Келлера Нери Ольгин осудила унизительную выходку и призвали жителей уважительно участвовать в политическом процессе.
Дрон с секс-игрушкой власти конфисковали в качестве вещественного доказательства в инциденте.
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