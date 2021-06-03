Агитационный выступление кандидата в мэры сорвали секс-игрушкой

Момент с выходкой против кандидата в мэры / YouTube

Агитация в США завершилась дракой, когда один из противников кандидата в мэры прикрепил к дрона секс-игрушку, и кружил ею над головой политика.

Кампания кандидата мэры города Альбукерке в штате Нью-Мексико Мануэля Гонсалеса завершилась столкновением, когда его команде не понравился дрон с прикрепленной секс-игрушкой. Политик также работает окружным шерифом. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 будут определять за 3 сек. - подробности

Инцидент произошел во время предвыборной кампании. На видео видно, как над головой демократа Гонсалеса летает беспилотник с прикрепленной большой секс-игрушкой.

Когда аппарат опустился достаточно низко, подбежал охранник и схватил его. Тогда человек, который руководил дроном, попытался забрать свою вещь, из-за чего произошло столкновение.

Злоумышленник - 20-летний Кэлан Эшби Дрейер. Его обвинили в мелком хулиганстве и препятствовании полицейскому.

Впоследствии Гонсалес заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, выходку провели политические соперники, и это были скоординированы умышленные усилия.

Нынешний мэр, тоже демократ Тим ​​Келлер, осудил шутку, назвав его грубым и незрелым.

Руководитель кампании Келлера Нери Ольгин осудила унизительную выходку и призвали жителей уважительно участвовать в политическом процессе.

Дрон с секс-игрушкой власти конфисковали в качестве вещественного доказательства в инциденте.