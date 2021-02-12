Агенты ФСБ связаны с отравлением оппозиционера Кара-Мурзы - Bellingcat

К отравлению Владимира Кара-Мурзы-младшего могут быть причастны агенты ФСБ. Фото: theins.ru

За председателем Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурза-младшим вероятно следили сотрудники ФСБ РФ, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat, которое опубликовали в четверг, 11 февраля.

Авторы проанализировали поездки Кара-Мурза-младшего за 12 месяцев до его отравления в 2015 году и сравнили их с перемещением агентов ФСБ.

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Возможные сотрудники ФСБ сопровождали и следили за оппозиционером в 4 поездках в 2015 году, произошедших за 3 месяца до отравления. Речь идет о командировке в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Кара-Мурза и вероятные отравители вернулись в Москву одновременно - менее чем за 48 часов. к появлению у мужчины первых симптомов.

Bellingcat and its investigative partners have established that Russian politician, Vladimir Kara Murza, was followed by a specialist FSB team prior to his suspected poisonings in 2015 and 2017. https://t.co/zLNVp05uec — Bellingcat (@bellingcat) February 11, 2021

Во всех 4 поездках участвовал вероятный сотрудник ФСБ Александр Самофал. В "слитой" журналистам базе данных водительских прав человек с такой фамилией приписан к "военной части 2567", где зарегистрирован Пограничный институт ФСБ России в подмосковном Голицыно.

По данным Belingcat, за Кара-Мурзой следили Самофал, Константин Кудрявцев и Роман Мезенцев.

Как утверждают расследователи, отравители не нашли подходящего момента в Казани и в других поездках Кара-Мурзы и использовали токсин в Москве. Возможно они отравили одежду опозицонера или подмешали субстанцию ​​ему в еду или напиток.

В том, что Кара-Мурзу отравили, я никогда не сомневался. Кто травил — тоже было ясно, потому что был совершенно ясен мотив: месть за "закон Магнитского", за санкции против российских убийц в погонах.



BellingCat и TheIns рассказывают — как именно травили: https://t.co/F5dvp0KFsd — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 11, 2021

Сотрудники ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, замешаны в отравлении еще нескольких человек.