Агенты ФСБ связаны с отравлением оппозиционера Кара-Мурзы - Bellingcat

За председателем Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурза-младшим вероятно следили сотрудники ФСБ РФ, причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat, которое опубликовали в четверг, 11 февраля.

Авторы проанализировали поездки Кара-Мурза-младшего за 12 месяцев до его отравления в 2015 году и сравнили их с перемещением агентов ФСБ.

Возможные сотрудники ФСБ сопровождали и следили за оппозиционером в 4 поездках в 2015 году, произошедших за 3 месяца до отравления. Речь идет о командировке в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Кара-Мурза и вероятные отравители вернулись в Москву одновременно - менее чем за 48 часов. к появлению у мужчины первых симптомов.

Bellingcat and its investigative partners have established that Russian politician, Vladimir Kara Murza, was followed by a specialist FSB team prior to his suspected poisonings in 2015 and 2017. https://t.co/zLNVp05uec