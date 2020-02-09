Африканский союз раскритиковал "мирный план" Трампа

Африканскому союзу не понравился "план Трампа". Фото: Укринформ

Лидеры африканских стран во время заседания в Аддис-Абебе назвали "незаконной" инициативу президента США по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

"Лидеры африканских стран на саммите Африканского союза осудили ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, назвав его незаконным. План нарушает многочисленные резолюции ООН и Африканского союза, подготовлен без международных консультаций и "попирает права палестинского народа", - сообщает DW.

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Дональд Трамп в конце января обнародовал свои предложения по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение реалистичным, а палестинские лидеры категорически отвергли его, и разорвали отношения с США и Израилем.