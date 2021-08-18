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среда, 18 августа 2021 16:14

Афганская девушка сбежала от насильственного брака с талибом в РФ: российские власти депортировали ее обратно

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Афганская девушка сбежала от насильственного брака с талибом в РФ: российские власти депортировали ее обратно
Девушку, которая сбежала из Афганистана от брака с талибом, депортировали обратно в страну. Фото: CNN

Девушка сбежала из Афганистана в РФ. Талибы хотели насильно выдать ее замуж на одного из боевиков.

Российские власти выслали ее обратно, пишет BBC.

Россия также депортировала из страны членов ее семьи, рассказала адвокат сети Миграции и права Ольга Цейтлина. При этом женщин и мужчин разделили на отдельные группы.

"Три недели назад девушка и ее семья - двое мужчин, три женщины, среди которых пожилые родители, и 12-летний ребенок - обратились за убежищем накануне переворота в Афганистане. Мы не знаем, что будет с женщинами, ведь они прилетели в Кабул без поддержки мужчин", - прокомментировала адвокат.

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Семья не хотела оставаться в РФ. Они направлялись в Финляндию. Однако российские силовики задержали их "за нарушение правил пребывания в стране".

Защита семьи пыталась доказать, что им грозит опасность на территории Афганистана. Однако суд заявил, что никаких доказательств риска их жизни нет.

Талибы, которые захватили власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Они призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не хотят отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.

"Талибан" руководил Афганистаном с 1996-го по 2001 год. Тогда установили режим шариата с публичными массовыми казнями, запретами на кино, телевидения и все западное, а также абсолютным ограничением прав женщин.

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