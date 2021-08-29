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Афганка родила на борту эвакуационного самолета: экипаж принимал роды

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Афганка родила на борту эвакуационного самолета: экипаж принимал роды
На борту эвакуационного самолета родилась девочка. Фото: aa.com.tr

На борту эвакуационного самолета авиакомпании Turkish Airlines, который вывозил беженцев из Афганистана, 26-летняя афганка Соман Нури родила ребенка.

Об этом сообщило издание Anadolu.

Роды начались на высоте 10 тыс. м. Самолет тогда пролетал над Кувейтом.

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На борту не было медиков, поэтому экипаж воздушного судна пытался справиться самостоятельно. Они действовали по правилам, как их учили.

Нури родила здоровую девочку. Состояние здоровья новорожденной и матери удовлетворительное. Имя для девочки выбрал экипаж. Ее назвали Хавва. В переводе с турецкого это означает "воздух".

21 августа в самолете ВВС США, который эвакуировал людей из Афганистана, родилась девочка. Ее назвали в честь военного судна С-17 с позывным Reach. Девочка родилась во время полета из Кабула. На борту оказалась беременная женщина, у нее начались схватки. Пилотам пришлось снижать высоту, чтобы стабилизировать ее давление и спасти жизнь матери и ребенку.

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