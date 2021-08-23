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понедельник, 23 августа 2021 16:58

Аэропорт Кабула прекратил обслуживать рейсы

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Аэропорт Кабула прекратил обслуживать рейсы
Аэропорт сообщил о прекращении обслуживания рейсов. Фото: DW

В аэропорту Кабула, Афганистан, приостановили обслуживание всех рейсов.

Такое решение приняли в связи с большим количеством желающих покинуть страну. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны.

"Все рейсы в международном аэропорту Хамид Карзай приостановили до последующего распоряжения. Пассажиров, готовых улететь в разные регионы страны, а также за границу, заранее сообщат о возобновлении полетов", - говорится в сообщении.

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23 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время саммита "Крымской платформы" заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолету удалось вывезти 100 людей.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников, афганцев на фоне того, как талибы на своей первой пресс-конференции заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и пообещали уважать права женщин, свободу СМИ и объявить амнистию чиновникам в Афганистане.

16 августа президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

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Дата
23
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