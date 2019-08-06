Адские санкции США в действии: рубль бьет рекорды падения

Новые американские санкции против Российской Федерации привели к обвалу рубля. Фото - FxTeam

Российский рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы начали распродавать российский госдолг.

В частности, российская валюта обвалилась до антирекордов - 65,4 к доллару и 72,42 евро. Такие последствия новых американских санкций против Российской Федерации.

Негатив для рубля добавила и Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Американский регулятор снизил ключевую ставку, однако сигнала о готовности продолжать смягчение денежно-кредитной политики рынки не получили, сообщают "РИА Новости".

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"В результате инвесторы начали распродавать рисковые активы, что способствовало укреплению доллара и ослаблению рубля", - сообщила главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Российские эксперты отмечают, что США могут ввести санкции против госдолга РФ. Такие ограничения способны серьезно поколебать валютный курс и привести к падению рубля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Среди них: полный запрет на экспорт из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной государственных авиаперевозчиков.