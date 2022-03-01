"Ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести" - Белый дом

США продолжают оказывать Украине поддержку. Фото: finbalance.com.ua

В США анализируют приказ президента РФ Владимира Путина о приведении ядерных сил России в специальный режим боевого дежурства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что в США анализируют приказ Путина, сообщает "Голос Америки".

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"Мы считаем, что подобная провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчета, ее следует избегать, и мы не будем ей потворствовать. Мы анализируем приказ президента Путина и в настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней готовности ядерных сил. Важно помнить, что в течение последних нескольких месяцев и лет, когда у нас были серьезные разногласия с Россией по целому ряду вопросов, Россия и США давно согласились с тем, что применение ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия и много раз заявляли, в том числе ранее в этом году, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести", - сказала Псаки.

Также она заявила, что США продолжают оказывать Украине поддержку.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком помощи Украине, и президент Байден за последний год предоставил Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо в истории США", - отметила Псаки.

Она добавила, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки в рамках последнего пакета помощи, утвержденного президентом Байденом.

"Мы ожидаем, что оборудование из этого пакета начнет поступать в течение следующих нескольких дней. Таким образом, общая стоимость систем безопасности, одобренных нами для Украины, за последний год составила 1 миллиард долларов", – подчеркнула она.

Вместе с тем, по словам представителя Белого дома, США пока еще не ввели санкции против энергетического рынка России, но такая возможность рассматривается.

"Мы не предприняли никаких шагов в вопросе санкций в энергетическом секторе, отчасти потому, что взвешиваем такой шаг. Это не значит, что они не обсуждаются. Они рассматриваются, но европейцы, например, очень обеспокоены дальнейшим скачком цен. Так, цены выросли на 335% за последний год и на 26% за последние пять дней. Нам нужно взвесить все факторы, когда мы рассматриваем возможность принятия дополнительных шагов", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что США не планируют объявлять воздушное пространство Украины бесполетной зоной.

"Президент Байден дал ясно понять, что не собирается посылать войска США для ведения войны с Россией. Для создания запретной для полетов зоны потребуется развертывание Вооруженных сил США для обеспечения ее соблюдения, что будет потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, частью чего мы не хотим быть", – заявила Псаки.

Президент страны-агрессора Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Путин заявил, что "западные страны совершают не только недружественные действия" в отношении РФ в экономической сфере. Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" сообщают, что это, в частности, может означать использование ядерного оружия.