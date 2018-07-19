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четверг, 19 июля 2018 15:05

Яблоко раздора: Европа жестко наехал на Венгрию

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Яблоко раздора: Европа жестко наехал на Венгрию
Европейская комиссия в четверг начала санкционные процедуру против Будапешта через миграционные законы "Стоп Сорос"

Европейская комиссия в четверг решила подать в Суд ЕС на Венгрию за несоблюдение европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года.

Причиной стало миграционное законодательство Венгрии, которое противоречит европейскому.

После серии дискуссий на административном и политическом уровнях и еще одного официального сообщения о несоответствии законодательства Комиссия направила Венгрии свою обоснованную позицию в декабре 2017 года.

После анализа ответов венгерских властей Комиссия пришла к мнению, что большинство проблемных вопросов до сих пор не решены и теперь собирается подать на Венгрию в Суд Европейского Союза.

Это последний этап санационного процедуры.

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Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

Кроме того, Европейская комиссия в четверг начала санкционные процедуру против Будапешта из-за миграционных законов "Стоп Сорос". Комиссия направила Венгрии официальное сообщение о недавно одобренном пакете законов, предусматривающих уголовную ответственность за действия в поддержку подачи ходатайств о предоставлении убежища и еще больше ограничивают право просить об убежище.

Теперь у венгерских властей есть два месяца, чтобы ответить на замечания Еврокомиссии.

Если ответ Венгрии будет неудовлетворительным, Еврокомиссия направит обоснованное мнение, а потом может передать дело в Суд ЕС.

В июне парламент Венгрии принял спорные законы, известные под названием "Стоп Сорос".

Они предусматривают наказание за "промоцию или организацию незаконной миграции".

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