"Я возвращаюсь" - Саакашвили сообщил о приезде в Грузию

Саакашвили обратился к гражданам Грузии и объявил о возвращении в страну. Фото: Twitter

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили, который сейчас живет в Украине, за 2 месяца до парламентских выборов обратился к грузинским гражданам с сообщением, что он возвращается на родину.

Саакашвили разместил двухминутный видеоролик с обращением 27 августа на своей странице в Facebook, в котором просит прощения за ошибки, совершенные за годы правления основанной им партии "Единое национальное движение".

По его словам, за 7 лет с момента, когда он покинул Грузию, у него было "достаточно времени, чтобы подумать и переоценить много проблем" и теперь он знает, "как лучше служить стране" и "как избежать ошибок".

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"Когда я слышу новости из Грузии, я точно вижу и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым. Мы сделаем это вместе! Я возвращаюсь!" - заявил Саакашвили.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сказала, что одобряет решение Саакашвили вернуться, но его ждут процедура задержания на границе и лишение свободы.

Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, после того как полностью завершил свой второй президентский срок. В 2012-м возглавляемая им партия "Единое национальное движение" проиграла выборы в парламент, уступив власть партии "Грузинская мечта", лидером которой является миллиардер Бидзина Иванишвили. В 2015 году Саакашвили стал главой Одесской ОГА и получил украинское гражданство по решению бывшего президента Украины Петра Порошенко. В связи с получением украинского гражданства третьего президента Грузии на родине лишили грузинского гражданства. Однако затем отношения между Саакашвили и Порошенко испортились: Саакашвили ушел в отставку. Порошенко в 2017 году лишил Саакашвили гражданства, его выслали из страны.