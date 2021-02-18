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четверг, 18 февраля 2021 14:39

9-летняя девочка записала видео в TikTok за 20 мин. до того, как ее застрелил сосед

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9-летняя девочка записала видео в TikTok за 20 мин. до того, как ее застрелил сосед
Пьяный мужчина застрелил 9-летнюю соседку. Фото: depositphotos

В городе Чита, Россия, пьяный мужчина вломился в квартиру соседей и застрелил 9-летнюю девочку. Перед смертью она успела записать видео в TikTok о том, что ей страшно.

Инцидент произошел 17 февраля, сообщили в Следственном комитете РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, убийство совершил мужчина 1988 года рождения из неустановленного огнестрельного оружия.

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Позже записанное ребенком видео в TikTok появилось на YouTube под названием "Убийство моей дочери через 20 минут после этого видео".

"У нас там сосед, он пьяный, стучит в дверь, все ломает. Он уже несколько минут здесь стучит, матерится. Мне страшно. Я с братом. Там еще ремонт делают. Папа пошел в магазин. Не знаю, что делать. Сейчас двери сломает. Жесть. Мне страшно. Я боюсь", - говорила девочка в видео.

Через 20 мин. после записи видео она все же подошла к входной двери, потому что ждала подругу. Кто-то тихо постучал в дверь. В этот момент якобы и произошел выстрел. Девочка умерла на руках у отца.

Пока мотивы действий убийцы и другие обстоятельства неизвестны.

В Индии женщину арестовали по подозрению в том, что до смерти избила и задушила 5-летнего племянника. Причина - пописал в постели.

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