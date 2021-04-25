82 человека сгорели в больнице

В столице Ирака Багдаде произошел пожар в клинике для больных коронавирусом.

Причиной пожара называют взрыв баллона с кислородом. По данным МВД Ирака, погибли 82 человека. Еще 110 человек пострадали, передает ТСН.

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Инцидент произошел в больнице Ибн аль-Хатиб на юге города.

По меньшей мере 13 пациентов с Covid-19, погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии в больнице в Индии. В реанимационном отделении в момент пожара было 17 пациентов. Инцидент произошел в больнице в Вирар-Весте в 3:15 по местному времени. 21 пациента перевели в другую больницу