81-летнего отшельника заставили покинуть остров, где он прожил 32 года

Власти много лет давили на мужчину, чтобы заставить его покинуть остров. Фото: Mauro Morandi

Бывший учитель физкультуры 81-летний Мауро Моранди решил покинуть необитаемый итальянский остров Буделли, на котором прожил 32 года.

К этому мужчину побудили власти, которые много лет давили на него, пишет BBC. Моранди жил на Буделли с 1989 года, а 25 апреля 2021-го заявил, что переедет на соседний остров.

"Я еду с надеждой, что в будущем Буделли будут оберегать так, как я делал это 32 года", - отметил мужчина.

В 2020-м глава национального парка, к которому относится остров, заявил, что Моранди незаконно реконструировал свой дом — бывшую радиостанцию времен Второй мировой войны.

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В 2018 году Мауро Моранди решил поделиться своей жизнью с соцсетями и обрел немало поклонников. Это привлекло туристов. Каждое лето его посещали около 1,3 тыс. человек. По словам Моранди, ему надоело потребительство в обществе и политическая ситуация в Италии. Поэтому он решил переехать на необитаемый остров в Полинезии.