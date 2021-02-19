7-летнего принца Джорджа пытались отравить террористы из ИДИЛ

Старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон 7-летнего принца Джорджа пытались отравить мороженым, которое приобретает монаршая семья. Полиции удалось предотвратить умышленное убийство.
О покушении полицейским рассказал подозреваемый в подготовке теракта Сахайб Абу, пишет Independent.
Планы террористов удалось раскрыть благодаря сотруднику полиции под прикрытием, который связался со злоумышленником в Telegram-группе. Они обсуждали возможность покупки огнестрельного оружия. В процессе разговора Абу рассказал о своем "брате", которого "неверные" посадили на 28 лет. Он якобы планирует покушение на принца Джорджа.
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"Знаете, какой у него был план? Вот там-то находится дом королевской семьи, пойти в ближайший супермаркет Sainsbury's и подложить яд в мороженое, чтобы королевская семья пошла и купила там мороженое. Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын", - рассказывал Абу.
Пропагандиста ИГИЛ Хусейна Рашида считают автором этого плана. Ранее он в сети призывал убить принца Джорджа. 2018 года его осудили за подготовку теракта.
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