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четверг, 28 января 2021 18:28

77 ударов палкой каждому за гей-секс

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77 ударов палкой каждому за гей-секс
Гей, которого бьют палкой / Getty Images

Гей-пару в Индонезии публично наказали - ударили по 77 раз каждого за гомосексуальный секс.

Мужчин в возрасте 27 и 29 лет били на глазах у свидетелей, среди которых были местные жители и члены их семей, в городе Банда-Ачех - столице провинции Ачех. Об этом пишет Mirror.

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Пару арестовали и осудили за гомосексуальный секс. Сначала их приговор был 80 ударам палкой, но обеим уменьшили наказание на 3 удара, поскольку они были под стражей в течение 3-х месяцев.

На фото видно, как мужчины морщатся от боли. Кроме пары геев удары палками получили в тот день еще 6-ро осужденных. В частности, еще одна пара, которая получила по 20 ударов за то, что публично целовались. Среди наказанных были также два человека, которым нанесли по 40 ударов палкой за употребление алкоголя.

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