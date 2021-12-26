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воскресенье, 26 декабря 2021 19:01

60% британцев недовольны результатами Brexit

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60% британцев недовольны результатами Brexit
42% британцев, находившихся за выход из ЕС, разочарованы. Фото: pixabay

Более 60% британцев считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

Об этом сообщает The Guardian.

Опрос среди жителей Великобритании проводил институт исследования общественного мнения Opinium по случаю года, как Великобритания вышла из ЕС.

Результаты также показали, что 42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о ходе Brexit на данный момент.

26% поклонников считают, что все прошло хуже, чем они ожидали.

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Из числа опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, 86% сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

В общей сложности только 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем надеялись.

Законопроект — документ Brexit основывается на соглашении, достигнутом правительством с представителями ЕС. Поместился документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как именно парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.

Британские парламентарии поддержали законопроект о выходе страны из ЕС. "За" проголосовало 329 депутатов, "против" – 299.

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Дата
26
декабря

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