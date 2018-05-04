59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости

Свою карьеру модели 59-летняя Луиза Кенни начала с рекламы купальников в 1977 году. Сейчас женщина является одной из самых востребованных моделей в возрасте 50+ на мировых подиумах.
Кенни демонстрирует купальники и нижнее белье на Лондонских и Парижской Неделях моды, пишет DailyMail.
В свои 59 лет женщина имеет ровный тон и здоровый цвет лица. Кенни решила поделиться рецептами сохранения молодости тела.
Главным молодильных средством для модели стала йога. Кенни занимается йогой уже 25 лет, из которых 12 лет сама является преподавателем йоги.
"Стоять на руках и на голове действительно здорово. Вся кровь приливает к лицу. Это упражнение сохраняет молодость моего лица ", - рассказала модель.
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По словам женщины, в уходе за лицом нужно обязательно использовать масло для очищения кожи, увлажняющий крем, праймеры и пудры.
"Лицо после макияжа умываю двойной порцией очищающего средства. Часто наношу только праймер (база под макияж, позволяет скрыть неровности кожи, акне и покраснения. -Gazeta.ua) вместо полноценного макияжа. Это облегчает кожу ", - говорит Кенни.
Также важным "ингредиентом" молодости является осанка.
"Сейчас все смотрят в телефоны. Мышцы шеи постоянно напряжены. А необходимо ходить гордо с поднятой головой и расправленными плечами ", - рассказала бикини-модель.
За волосами она также ухаживает самостоятельно. Прежде чем зайти в душ, Кенни наносит шампунь на сухие волосы. Через несколько минут моет голову как обычно.
"Использую оливковое и кокосовое масло для кожи головы и лица. Держу долго, даже если спешу ", - сказала Кенни.
По словам женщины, стареть неприятно, но йога и правильный уход делают этот процесс менее болезненным.
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