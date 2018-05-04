59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости

Свою карьеру модели 59-летняя Луиза Кенни начала с рекламы купальников в 1977 году. Сейчас женщина является одной из самых востребованных моделей в возрасте 50+ на мировых подиумах.

Кенни демонстрирует купальники и нижнее белье на Лондонских и Парижской Неделях моды, пишет DailyMail.

В свои 59 лет женщина имеет ровный тон и здоровый цвет лица. Кенни решила поделиться рецептами сохранения молодости тела.

Фото: DailyMail

Главным молодильных средством для модели стала йога. Кенни занимается йогой уже 25 лет, из которых 12 лет сама является преподавателем йоги.

"Стоять на руках и на голове действительно здорово. Вся кровь приливает к лицу. Это упражнение сохраняет молодость моего лица ", - рассказала модель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 52-летняя Элизабет Хёрли в откровенном купальнике заставила сына краснеть

По словам женщины, в уходе за лицом нужно обязательно использовать масло для очищения кожи, увлажняющий крем, праймеры и пудры.

"Лицо после макияжа умываю двойной порцией очищающего средства. Часто наношу только праймер (база под макияж, позволяет скрыть неровности кожи, акне и покраснения. -Gazeta.ua) вместо полноценного макияжа. Это облегчает кожу ", - говорит Кенни.

Также важным "ингредиентом" молодости является осанка.

"Сейчас все смотрят в телефоны. Мышцы шеи постоянно напряжены. А необходимо ходить гордо с поднятой головой и расправленными плечами ", - рассказала бикини-модель.

За волосами она также ухаживает самостоятельно. Прежде чем зайти в душ, Кенни наносит шампунь на сухие волосы. Через несколько минут моет голову как обычно.

"Использую оливковое и кокосовое масло для кожи головы и лица. Держу долго, даже если спешу ", - сказала Кенни.

По словам женщины, стареть неприятно, но йога и правильный уход делают этот процесс менее болезненным.

Мать четырех детей 47-летняя австралийка Джина Стюарт попала в число финалисток самых сексуальных женщин года по версии мужского журнала Maxim. Она победила в конкурсе "Мисс Максим Австралия 2018".