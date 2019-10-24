27 стран ЕС согласны на отсрочку Brexit

Brexit откладывается. Фото: Корреспондент

Страны-участницы Европейского Союза согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit.

"Все постпреды ЕС согласились с необходимостью продления даты выходы Великобритании из ЕС для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - , передают западные СМИ.

Новая дата пока не выбрана. Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается.

Источник в структурах ЕС сообщил, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усилит Россию" - эксперт о Брекзите без соглашения

22 октября британские парламентарии поддержали законопроект по выходу страны из ЕС. "За" проголосовало 329 депутатов, "против" - 299.