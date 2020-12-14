250 г золота и 3 тыс. бриллиантов: создали самую дорогую защитную маску в мире

Фото: Yvel

Израильский ювелирный бренд Yvel создал самую дорогую защитную маску для лица стоимостью $ 1,5 млн.

Об этом сообщил Business Insider.

Заказчиком стал китайский бизнесмен в США, который остался анонимом.

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Он имел 3 основные критерии для своего заказа: маска должна была отвечать стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ЕС; чтобы маска была самой дорогой в мире; чтобы он ее получил до 31 декабря.

Основатель бренда Исаак Леви сказал, что самой трудной задачей было сделать так, чтобы маска была удобной в использовании.

Над изделием работали 25 лучших мастеров в течение 3 месяцев.

Она изготовлена ​​из 250 г 18-каратного золота и инкрустирована 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат.

Недавно стало известно, что японцы создали защитные маски с жемчугом и драгоценностями.