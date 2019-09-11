2,5 тыс. пропавших без вести: рассказали о страшных последствиях урагана "Дориан"

На Багамах после урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тыс. человек. Фото: Words

На Багамских островах после урагана "Дориан" пропали без вести 2,5 тыс. человек.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям, передает Local 10 News.

В ведомстве отмечают, что с каждым днем ​​уменьшают шансы на то, что 2,5 тыс. пропавших без вести выжили.

Ураган Дориан обрушился на Багамские острова 1 сентября. Скорость ветров достигала 320 км/ч. Урагану была присвоена высшая, пятая категория. На данный момент он ослабел до первой категории.

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По состоянию на 6 сентября ураган "Дориан" унес жизни 30 человек. Шкала опасности урагана упала до 1, однако он до сих пор мощный - из-за сильных приливов даже в Нью-Йорке закрыли пляжи.