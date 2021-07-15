18-летний парень стал самым молодым планеристом, который пролетел вокруг света за 44 дня

18-летний Трэвис Ладлоу стал самым молодым планером в мире. Фото: Reuters

Житель Великобритании 18-летний Трэвис Ладлоу установил мировой рекорд. Он облетел земной шар на воздушно-моторном самолете.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

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За 44 дня парень пролетел более 40 тыс. км. Он официально самый молодой человек в мире, который самостоятельно осуществил кругосветное путешествие.

Ладлоу планировал облететь земной шар с 2020 года. Из-за пандемии коронавируса путешествие пришлось перенести.

Парень начал летать в 12 лет. В 14 лет стал самым молодым в Великобритании планеристом.

Американец Джон Честнат съел 76 хот-догов за 10 мин. на чемпионате по поеданию хот-догов в Нью-Йорке. Он установил новый мировой рекорд. 2020 года Честнат съел 75 хот-догов за 10 мин. Соревнования по поеданию хот-догов проводятся ежегодно 4 июля с 1972-го на набережной Кони-Айленд в районе Бруклина.