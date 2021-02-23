18 европейских компаний отказались от участия в строительстве "Северного потока-2"

Европейские компании не хочу участвовать в строительстве газопровода. Фото: ukrinform

18 европейских компаний пообещали прекратить участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.

Подробностями поделилось издание DW.

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"Это показывает, что законодательные цели и наши действия были успешными. Мы продолжаем отслеживать компании, замешанные в потенциально санкционированных действиях", - прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нєд Прайс.

Большинство компаний, которые пообещали выйти с проекта - британские страховые компании. Также сотрудничать отказались немецкий поставщик промышленных услуг Bilfinger, швейцарская компания Zurich Insurance Group и парижская AXA Group.

США предупредили Германию и других европейских партнеров о том, что введут санкции против российского судна Фортуна, которое участвует в строительстве "Северного потока-2".