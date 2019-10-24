15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух 7-классница

В России двух 7-классниц изнасиловала бутылкой 15-летняя школьница. Фото - msk.kp.ru

В Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя 7-классницами.

Она затянула их в заброшенный дом и изнасиловала бутылкой.

Обидчица учится в разных школах с жертвами. Она приревновала девочек к парню, который ей нравится. И решила жестоко расправиться с ними. Родители детей уже написали заявление в полицию, пишет "Комсомольская правда".

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По словам учителей, нападавшая с детства была агрессивной. Она из бедной семьи, а круг общения состоит из детей с коррекционной школы.

Девушка находится на учете в полиции и не один раз была поймана за распитием спиртного.

В России педофил изнасиловал двух мальчиков 13 и 14 лет. Напал на детей, когда попросили его подвезти их к домой.