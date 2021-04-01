1,5 тыс. врачей требуют предоставить Навальному медицинскую помощь

Врачи требуют помощь Навальному. Фото: BABUSHKINSKY DISTRICT COURT

В России 1,5 тыс. врачей подписали обращение в Федеральную службу исполнения наказаний с требованием предоставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному, здоровье которого значительно ухудшилось, медицинскую помощь.

Подписи продолжают поступать, пишет The Insider.

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"Сейчас мучается человек, он прошел много кругов ада. Давайте хотя бы пустим к нему врача, фамилию которого назвал, - Баринова. Пусть придет к нему", - сказал один из инициаторов создания открытого письма в поддержку Навального, художник и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо.

По его словам, врачи обратились с таким требованием не из-за политических взглядов, а ради правильного медицинского отношения к человеку.

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. Одна его нога недееспособна, а голень на другой отнимается.