1,5 тыс. врачей требуют предоставить Навальному медицинскую помощь

В России 1,5 тыс. врачей подписали обращение в Федеральную службу исполнения наказаний с требованием предоставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному, здоровье которого значительно ухудшилось, медицинскую помощь.
Подписи продолжают поступать, пишет The Insider.
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"Сейчас мучается человек, он прошел много кругов ада. Давайте хотя бы пустим к нему врача, фамилию которого назвал, - Баринова. Пусть придет к нему", - сказал один из инициаторов создания открытого письма в поддержку Навального, художник и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо.
По его словам, врачи обратились с таким требованием не из-за политических взглядов, а ради правильного медицинского отношения к человеку.
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. Одна его нога недееспособна, а голень на другой отнимается.
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