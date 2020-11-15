15 стран подписали самое большое в мире соглашение о свободной торговле

Азиатские страны подписали масштабное соглашение. Фото: Reuters

15 азиатско-тихоокеанских государств подписали самое большое в мире соглашение о свободной торговле.

Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия подписали соглашение о Региональном, всестороннем экономическом партнерстве15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии в столице Вьетнама Ханое, сообщает DW.

Соглашение охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства.

Подписанты договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников сделки правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

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Страны RCEP до коронакризиса составляли 29% от мирового объема торговли. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.

"RCEP перекроил экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики.

Китай начал необъявленную торговую войну против Австралии, усложнив таможенное оформление австралийских продуктов. Причиной могут быть заявления правительства в Канберре о проведении международного расследования происхождения коронавируса.