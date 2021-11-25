12-миллионный город окутал токсичный смог: закрывают школы и офисы

Пакистанский город Лахор, где проживает более 12 млн человек, закроет на три дня школы и офисы из-за сильного смога.

Городские власти надеются, что выходные помогут уменьшить уровень загрязнения воздуха, пишет The Guardian. Четырехдневную рабочую неделю ввели до 15 января.

"В среду Лахор по качеству воздуха признали самым загрязненным городом мира. Жители жалуются, что им трудно дышать. Многие люди испытывают тошноту и головную боль. Решение закрыть школы и офисы приняли после многочисленных жалоб к правительству с требованием решить проблему со смогом", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

На прошлой неделе уровень загрязненности воздуха в Лахоре составил 348. Индекс 300 свидетельствует о чрезвычайной опасности. Худшая ситуация наблюдалась лишь в индийской столице Дели, где этот индекс составлял 422.

Ситуацию с загрязнением воздуха вызвало сочетание дыма от горючего, тумана сезонных осадков и холодных температур. Эксперты и врачи призывают пакистанское правительство повлиять на текущую ситуацию и провести промышленную реформу.

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Индия готовится к экстренным мерам из-за накрывшего в Нью-Дели смог. Федеральный комитет страны по контролю загрязнения приказал штатам и местным органам приготовиться к полной готовности из-за понижения температуры и скорости ветра.