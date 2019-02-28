12-летний парень насиловал 6-летнюю сестру

В Великобритании 13-летний парень признался, что в течение определенного времени, насиловал младшую 6-летнюю сестру.
Подросток признался в содеянном на суде по делам малолетних в Суинтоне, Англия, сообщает metro.co.uk.
Первый эпизод произошел, когда ему было 12 лет. Он разыграл сексуальную сцену, которую увидел в игре GTA (Grand Theft Auto). Захотел попробовать на себе. Тогда в комнате сидел еще один их брат. Во второй раз он изнасиловал ее на Рождество.
Девочка стала замкнутой и не общительной. О том, что брат заставляет ее делать, она рассказала подруге. Подросток называл это "особыми играми". Подруга рассказала об услышанном учителю.
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Парень и девочка прошли лечение. Зафиксировали три случая полового акта и подталкивание к сексуальной активности.
"Я бы остановился тогда, если бы понимал, что это неправильно", - сказал подросток на вопрос прокурора Рассела Пайна, который вел дело в суде.
На допросе в полиции, парень сначала отрицал факт инцеста, но впоследствии признался. На слушаниях дела вел себя безразлично. Положительно отреагировал на вопрос судьи о футболе. Парень мечтает стать профессиональным спортсменом. Мать в суде держала сына за руку.
"Мы просто хотим, чтобы все снова стало, как было прежде. Снова стать одной семьей. Ранее дочь очень расстраивалась из-за того, что произошло, потому что обвиняла себя в этом. Но сейчас ей лучше, она очень сильная. В ней нет ни капли грусти", - заявила мать семейства.
Подростка внесли в реестр особей, совершивших преступление на сексуальной почве на 2,5 года.
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