12-летний парень насиловал 6-летнюю сестру

Подросток насиловал младшую сестру. Фото: Rex Shutterstock

В Великобритании 13-летний парень признался, что в течение определенного времени, насиловал младшую 6-летнюю сестру.

Подросток признался в содеянном на суде по делам малолетних в Суинтоне, Англия, сообщает metro.co.uk.

Первый эпизод произошел, когда ему было 12 лет. Он разыграл сексуальную сцену, которую увидел в игре GTA (Grand Theft Auto). Захотел попробовать на себе. Тогда в комнате сидел еще один их брат. Во второй раз он изнасиловал ее на Рождество.

Девочка стала замкнутой и не общительной. О том, что брат заставляет ее делать, она рассказала подруге. Подросток называл это "особыми играми". Подруга рассказала об услышанном учителю.

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Парень и девочка прошли лечение. Зафиксировали три случая полового акта и подталкивание к сексуальной активности.

"Я бы остановился тогда, если бы понимал, что это неправильно", - сказал подросток на вопрос прокурора Рассела Пайна, который вел дело в суде.

На допросе в полиции, парень сначала отрицал факт инцеста, но впоследствии признался. На слушаниях дела вел себя безразлично. Положительно отреагировал на вопрос судьи о футболе. Парень мечтает стать профессиональным спортсменом. Мать в суде держала сына за руку.

"Мы просто хотим, чтобы все снова стало, как было прежде. Снова стать одной семьей. Ранее дочь очень расстраивалась из-за того, что произошло, потому что обвиняла себя в этом. Но сейчас ей лучше, она очень сильная. В ней нет ни капли грусти", - заявила мать семейства.

Подростка внесли в реестр особей, совершивших преступление на сексуальной почве на 2,5 года.

В Полтаве после ссоры с женой 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою дочь. В январе этого года мужчина поссорился с женой, а затем изнасиловал 11-летнюю девочку.