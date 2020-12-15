11 погибших: в России сгорел дом престарелых

В селе Ишбулдино в российской Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. Он располагался в деревянном одноэтажном здании с мансардой и принадлежал ООО "Ахайя".

4 людям удалось спастись, среди них - 1 работница, сообщает Telegram канал Mash.

Автор: t.me/breakingmash В России 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых

"Одна из четырех спасшихся - штатный работник. Женщина вывела 3 пожилых людей, когда сработала пожарная сигнализация. Но других спасти не успела. А выбраться самостоятельно пожилые люди не смогли", - сказано в сообщении.

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Огонь ликвидировали в 4:00 утра. По информации российских СМИ, дом престарелых не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают эксперты, которые установят причину происшествия.

Неизвестный в камуфляже открыл огонь из автоматического оружия по прибывших на вызов в поселок под Смоленском в России. Мужчина в камуфляже поджег сначала свой дом, потом и соседский в поселке Ольша. После этого он взял травматический пистолет и обстрелял трех работников МЧС, прибывших по вызову на пожар. Впоследствии их госпитализировали.