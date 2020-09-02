1 сентября в Минске: Столкновения студентов с ОМОНом и жесткие задержания

Во время студенческих протестов в Минске задержали около 70 человек. Фото: REUTERS

В Минске были задержаны около 70 студентов, которые вышли с протестами против Александра Лукашенко после призыва оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке.

Колонны студентов с красно-белыми флагами с утра начали стекаться из разных концов города к центру Минска, сообщает Радио Свобода.

Десятки митингующих были задержаны при попытках прорвать милицейское оцепление в ряде районов. Сообщалось о столкновениях с ОМОНом и жестких задержаниях, в частности, на проспекте Независимости, у лицея Белорусского государственного университета.

Ближе к вечеру демонстранты начали собираться на площади Независимости.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановськую - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста. Произошли столкновения с силовиками.