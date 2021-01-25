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понедельник, 25 января 2021 21:19

"Все в костях". Ведущая показала необычные места захоронений в Турции
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Ведущая показала уникальное кладбище
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая показала уникальное кладбище
Ведущая показала уникальное кладбище
Ведущая показала уникальное кладбище
Ведущая показала уникальное кладбище

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" Анастасия Ивлеева отправилась к старому турецкому городу Мардин, которому более 5 тыс. лет. Команда проекта показала архитектуру, а также узнала про заброшенный город Дара, что было одним из важнейших центров Месопотамии. Оно расположено в окрестностях Мардина.

Раскопки города начались в 1986 году. Археологам удалось раскопать лишь 10% территории. Одним из интересных локаций стал некрополь. Это комплекс захоронений из искусственных пещер, которые использовали для захоронения.

"В боковых отверстиях ранее хоронили знатных персонажей. Когда тело сгнивали, и от него оставались только кости, местные выбрасывали их в яму. Считалось, что душа вылетала вверх через отверстие, и кости больше не имели никакой ценности. А в отверстиях хоронили новые тела", - пояснила ведущая тревела, что показывает "Новий канал".

На том месте до сих пор хранятся человеческие останки.

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"Впервые такое вижу. Это не музей, где все кости сцеплены проводами и гвоздиками, это человек, который когда-то здесь жила. Если посмотреть вниз, вообще можно с ума сойти. Там все в костях. Их здесь тысячи", - добавила Ивлеева.

Тревел-шоу "Орел и Решка" отмечает юбилей. Создатели проекта в честь 10-летия пригласили знаменитостей на роль ведущих. В 10 выпусках будут показывать разные локации известные артисты.

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