"Все, кто копали гору, за ночь исчезли": музей хлеба находится у скифского кургана

Автор: Наталия Печиборщ Из Семидубовой горы открывается красивый пейзаж

"Приезжая женщина экстрасенс полдня ходила возле горы Семидубовой, а потом попросила поселиться в одном из домов поблизости. Через несколько дней сказала, что в горе есть 3 большие комнаты и здесь похоронен не 1 человек. Никого нельзя пускать копать, потому что будет большое горе. Это было святилище. Простых людей здесь хоронили", - говорит экскурсовод этнографического просветительско-развлекательного комплекса "Зерноленд" Дмитрий Горбань.

Заведение находится в селе Ивковцы Чигиринского района Черкасской области в 50 км от областного центра. Вблизи ездят рейсовые автобусы, но в села не довозят - надо идти несколько километров пешком. По дороге есть несколько указателей. Ежегодно это место посещают тысячи туристов, чтобы попытаться связать снопы, переделать зерно в муку цепом или ручной мельницей, а потом испечь из него лепешки. На территории работает восстановленная старая мельница.

Комплекс находится в самой высокой точке села. Отсюда открывается вид с лесами, полями и Семидубовой горой. Она имеет крутые склоны, но вершина почти ровная.

"Гора искусственного происхождения. Это древний скифский курган - ее вручную насыпали. Раньше использовали для осмотра территорий. Все было видно на 50 км. Когда видели кочевников, зажигался костер. Так предупреждали города о нападениях. Ранее гора была выше на метров 15. Со временем осела, размылась. Сейчас имеет высоту 227 метров", - говорит Дмитрий.

Мужчина рассказывает, что в 1930-х годах 7 крестьян решили раскопать ее - искали ценности. Докопали до огромного камня, который закрывал вход в комнату. Оттянуть не смогли и на ночь разошлись. Утром все 7 пропали без вести. Местные говорят - мистика. Экскурсовод думает - все проще - в НКВД узнали о раскопках.

"Приехали ночью, забрали тихонько и все. Вход у камня забетонировали, завалили землей и утрамбовали. Еще по рассказам старожилов, здесь тайно перезахоронили Богдана Хмельницкого. В 1657 году гетмана похоронили в Субботовской церкви. Через 7 лет поляки пошли на Чигирин. Магнат Чернецкий пообещал , что выстрелит из пушки костями бывшего гетмана. Верные казаки вместе с сыном Тимофеем вечером выкопали останки и до утра перезахоронили. От Суботова до Семигоры - 15 км", - говорит он.

Фото: Иван Шемедюк

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В 200 метрах от горы находится "Зерноленд". Это несколько зданий: музей, кузница и столовая. Справа стоят деревянные столики со старыми играми. В одной надо грушей с тряпья сбить деревянные колодки. В другой - прокатить столом деревянный круг, чтобы попал в отверстие. До приезда туристов там играют дети работников. Игр около 30, большинство из них - настольные.

Автор: Іван Шемедюк Детям нравятся подвижные игры, где можно соревноваться

"Делали по фото из польских каталогов. Не было ни чертежей, ни планов. У нас много общей истории, решили, что примерно в такие играли наши деды-прадеды, - рассказывает Горбань.

Женщины на импровизированной полевой кухне варят в двух 20-литровых котлах казацкую кашу для посетителей. На одном из очагов на плоской чугунной поверхности пекутся тонкие лепешки. Их будут подавать с кашей. Муку намололи в мельнице. Рядом в траве сидит аист.

Автор: Наталия Печиборщ На территории комплекса живут ручные аисты

"Это наш Буся. С детства приучен к людям. Не боится, но гладить себя не дает, клюет. Буся, ну что ты лежишь? Вставай, гости приехали", - обращается к птице экскурсовод. Аист встает на тонкие розовые ноги, отряхивает перья от пыли и идет по территории. Дети его боятся и прячутся в кузницу. В тени беседок отдыхает стадо молодых баранов.

"Купили их на шашлык гостям. Одного зарезали, а до остальных руки не доходят. Так они и гуляют. Людям нравятся. Не воняет, потому что это специальная романская порода", - говорит Дмитрий. За кухней, на горе пасется молодая гнедая лошадь.

Приезжает автобус с туристами из Кропивницкого. Ехали по GPS и заблудились, говорят. Проводник Алексей Трофимович в большой соломенной шляпе на голове зовет людей на экскурсию к Семидубовой горе.

Автор: Иван Шемедюк Алексей Трофимович водит к мистической Семидубовой горы экскурсионные группы

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"На гору есть 2 хода: один экстремальнее, другой безопаснее. Я поведу более сложным. Раньше, когда я маленьким был, здесь не было деревьев, леса. Под Тясмином была пустыня. Кто-то сказал высадить сосняк. С этого человека долго смеялись, но так и сделали. Накрыло сосны песком и забыли. Сошел снег после зимы, смотрим, а там деревья взялись. Так лес и вырос. У нас село огромное по площади, самое большое в Чигиринском районе. Но проживает здесь до 100 человек. Школу закрыли еще 18 лет назад. Люди разбросанные - на том углу 3 дома, под той горой 2, а там уже только пустые остались", - рассказывает дед.

Автор: Иван Шемедюк Семидубовой гору в называют местом силы

В комплексе туристам устроили мастер-классы по изготовлению бумаги, перетиранию пшеницы старинными методами на хлеб. Показывают работу настоящей мельницы, которую отреставрировали. Посетители примеряют фартук гончара и лепят себе тарелки, некоторые - мастерят куклы-мотанки. Работает кузница. Людям позволяют кататься на лошади или тележке XIX в. В 2 часа угощают кашей. Подают вместе с клубничный компотом и лепешками со свежим медом.

Автор: Иван Шемедюк Туристам предлагают посетить различные мастер-классы. Среди них - с гончарства

После обеда Дмитрий приглашает на кофе в прохладный "Музей". Там хранят стеклянные римские шары, которыми гладили одежду, казацкую печать, монеты, трубки. В помещение через открытые двери заходит жеребенок. Проходит в противоположный конец помещения и начинает жевать клубок крапивных ниток. Через некоторое время возвращается к нам.

Владелец развлекательного комплекса и музея хлеба Назар Лавриненко стоит возле музея. Он смуглый, имеет длинные густые волосы, собранные в хвост.

"Зерноленд основали случайно. Мне предложили принять участие в польско-украинском проекте по развитию зеленого туризма. Надо было выбрать тему для села. Есть села гречки, помидоров, картофеля. В Ивковцах был ветряк. Выбрали тематику мельниц и назвали "Зерноленд". Комплекс возвели на месте заброшенной сгоревшей фермы - бывшего колхоза имени Горького. Первый турист приехал 28 сентября 2014-го. Люди развлекаются бесплатно. Для больших групп экскурсия стоит 120 гривен с человека. Планируем создать национальный парк ветряков.

Автор: Иван Шемедюк Ручная жеребенок гуляет по территории и не боится взрослых и детей

Краевед 61-летний Николай Якименко из села Мошны Черкасской области. Показывает деревянный дом, созданный украинским архитектором Владиславом Городецким. Входил в комплекс местной больницы. Сейчас он в аварийном состоянии.