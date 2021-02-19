Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия

За один день в Каппадокии туристы могут подняться в небо на 800 метров на воздушном шаре и спуститься на 4 этажа под землю в остатки древнего города. Встретить рассвет над Долиной любви и провести закат солнца в Красной долине.
Обзор самых интересных мест Каппадокои, о которых стоит знать туристу, подготовила Gazeta.ua
Каппадокией называют территорию современной провинции Невшегир, Центральная Анатолия. Путешественники со всего мира приезжают сюда для полетов на воздушном шаре над Долиной любви. С высоты открываются невероятные пейзажи на ландшафты, которые образовались в основном после извержения вулкана Эрджиес. Особенно поражают причудливые скалы-карандаши, некоторые из них достигают 40 м высоты.
Одновременно в небо могут подниматься до полутора сотен воздушных шаров. Желающим попасть на этот "аттракцион" стоит бронировать места за три месяца до даты полета, поскольку желающих много. Стоимость полета колеблется в пределах 80-150 евро с человека. Цена зависит от спроса и компании. В услугу входит трансфер от отеля до Долины любви. В доковидные времена были еще завтраки и угощение шампанским уже после спуска. Перед подъемом проводят краткий инструктаж и дают подписать документ, что с техникой безопасности турист ознакомлен. Каждому после полета выдают сертификат.
Туристам следует учесть, что полеты разрешаются только при безветренной и бездождевой погоде. Поэтому иногда путешественникам приходится ждать полет неделю, а то и больше. Лучший сезон для посещения Каппадокии - апрель-май и сентябрь-октябрь, потому что не слишком жарко и не холодно. Поскольку полеты происходят на рассвете, надо одеваться теплее. Потому что еще и при подъеме на каждые 100 м. температура воздуха падает на пол градуса. Полет длится час. Максимальная высота - 800 м., выше - опасно.
Ежегодно более 600 тыс. туристов летают на воздушных шарах над Каппадокией. Также многие путешественники приезжают сюда просто, чтобы полюбоваться этим зрелищем.
Каппадокии также славится пещерными поселениями. Первые из них начали здесь появляться еще в I тыс. до нашей эры. Из-за отсутствия древесины и других строительных материалов люди были вынуждены выдалбливать жилье в скалах. Горы здесь из мягкого вулканического туфа. Поэтому легко поддаются обработке. При контакте с свежим воздухом эта порода "каменеет" и становится твердой. Веками здесь заселялись монахи создавая скальные монастыри, церкви, религиозные школы. До сих пор в регионе сохранилось много христианских церквей. Некоторые датируются первыми веками нашей эры. Сохранены древнейшие росписи и примитивные попытки украсить святыни. Совсем древние - в красном цвете, более поздние - разноцветные. Только в Национальном парке Гереме, который занимает 300 км2, расположено 6 церквей и много остатков монастырских сооружений. Также стоит посетить и само поселение Гереме. До сих пор там жители обустраивают в пещерах кладовые, а иногда и полноценное жилье с подведенным электричеством и всеми другими условиями.
Самый простой вариант посетить эти места - заказать дневную экскурсию. Поскольку памятники территориально разбросаны и самостоятельно иностранцам их может быть сложно найти. Стоимость таких экскурсий составляет около 40 долларов с человека. В основном они включают уже входные билеты и обед. Еще одним вариантом может быть аренда машины, стоимость среднего класса авто в день - 40 долларов.
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Вместе с пещерными монастырями в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены несколько подземных городов. Первый обнаружили случайно в XIX веке. Тогда французский священник наткнулся на небольшую дыру посреди горной равнины. Такие города опускаются на несколько этажей вниз - более 100 м., Имеют хорошую систему вентиляции, колодцы, помещения для хранения продуктов, для содержания скота, изготовления вина и даже подземные храмы.
Такие поселения основывали люди, которые скрывались от войн, преследований. Поэтому в ход подземный город был тайной. И даже, как враг его находил, то не мог попасть внутрь, потому что вход блокировали дверью-жерновами, которые нельзя было открыть снаружи.
Жители таких городов выходили наверх только, чтобы обрабатывать поля. Питались в основном сырой пищей, чтобы не разжигать огонь для приготовления и не выдать свое местонахождение врагам.
Сейчас такие города имеют хорошую вентиляцию, в середине даже при большом количестве посетителей хватает воздуха. Едва ощутимый специфический запах камня. Местами проходы подземного города узкакие и низкие, в полный рост человек не может пройти. Это нужно учесть туристам, которые испытывают страх перед закрытым пространством.
Бытует мнение, что именно панорамы Каппадокии вдохновили создателей "Звездных войн" для создания внеземных пейзажей в известной саге
Бытует мнение, что именно панорамы Каппадокии вдохновили создателей "Звездных войн" для создания внеземных пейзажей в известной саге. Однако официального подтверждения этому нет. Но любуясь пейзажами, мимоходом едва ли не у каждого туриста возникает мысль, что это космические панорамы.
В Долине голубей открывается вид на старовулкан Эрджиес. Издалека тоже видно пещерный замок Ухчисар. Который является самым высоким в регионе.
Туристам, которые стремятся полностью проникнуться атмосферой Каппадокии, стоит поселиться в пещерном отеле
Туристам, которые стремятся полностью проникнуться атмосферой Каппадокии, стоит поселиться в пещерном отеле. Таких в регионе предостаточно. Цены варьируются в зависимости от класса заведения. Более-менее приличный можно выбрать от 30 евро в сутки. В них комнаты сделаны из настоящих пещер. Есть все необходимые удобства - электричество, водопровод, интернет. Такие комнаты обычно обогревают теплым полом. Мебель в таких отелях аутентичная, гармонично дополняет атмосферу.
В Каппадокию удобнее добириться перелетом Киев-Стамбул или Анкара. Тогда с пересадкой на Кайсери или Нешегир.
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