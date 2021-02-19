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Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
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пятница, 26 февраля 2021 11:34

Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
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За один день в Каппадокии туристы могут подняться в небо на 800 метров на воздушном шаре и спуститься на 4 этажа под землю в остатки древнего города. Встретить рассвет над Долиной любви и провести закат солнца в Красной долине.

Обзор самых интересных мест Каппадокои, о которых стоит знать туристу, подготовила Gazeta.ua

Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Фото: Gazeta.ua
Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.

Каппадокией называют территорию современной провинции Невшегир, Центральная Анатолия. Путешественники со всего мира приезжают сюда для полетов на воздушном шаре над Долиной любви. С высоты открываются невероятные пейзажи на ландшафты, которые образовались в основном после извержения вулкана Эрджиес. Особенно поражают причудливые скалы-карандаши, некоторые из них достигают 40 м высоты.

Автор: Gazeta.ua
  Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Воздушные шары поднимаются в небо на рассвете. Разрешение на полет дают только в безветренную и бездождевую погоду.
Одновременно в небо могут подниматься до полутора сотен воздушных шаров

Одновременно в небо могут подниматься до полутора сотен воздушных шаров. Желающим попасть на этот "аттракцион" стоит бронировать места за три месяца до даты полета, поскольку желающих много. Стоимость полета колеблется в пределах 80-150 евро с человека. Цена зависит от спроса и компании. В услугу входит трансфер от отеля до Долины любви. В доковидные времена были еще завтраки и угощение шампанским уже после спуска. Перед подъемом проводят краткий инструктаж и дают подписать документ, что с техникой безопасности турист ознакомлен. Каждому после полета выдают сертификат.

Туристам следует учесть, что полеты разрешаются только при безветренной и бездождевой погоде. Поэтому иногда путешественникам приходится ждать полет неделю, а то и больше. Лучший сезон для посещения Каппадокии - апрель-май и сентябрь-октябрь, потому что не слишком жарко и не холодно. Поскольку полеты происходят на рассвете, надо одеваться теплее. Потому что еще и при подъеме на каждые 100 м. температура воздуха падает на пол градуса. Полет длится час. Максимальная высота - 800 м., выше - опасно.

Ежегодно более 600 тыс. туристов летают на воздушных шарах над Каппадокией. Также многие путешественники приезжают сюда просто, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

Автор: Gazeta.ua
  Национальный парк Гёреме.
Национальный парк Гёреме.

Каппадокии также славится пещерными поселениями. Первые из них начали здесь появляться еще в I тыс. до нашей эры. Из-за отсутствия древесины и других строительных материалов люди были вынуждены выдалбливать жилье в скалах. Горы здесь из мягкого вулканического туфа. Поэтому легко поддаются обработке. При контакте с свежим воздухом эта порода "каменеет" и становится твердой. Веками здесь заселялись монахи создавая скальные монастыри, церкви, религиозные школы. До сих пор в регионе сохранилось много христианских церквей. Некоторые датируются первыми веками нашей эры. Сохранены древнейшие росписи и примитивные попытки украсить святыни. Совсем древние - в красном цвете, более поздние - разноцветные. Только в Национальном парке Гереме, который занимает 300 км2, расположено 6 церквей и много остатков монастырских сооружений. Также стоит посетить и само поселение Гереме. До сих пор там жители обустраивают в пещерах кладовые, а иногда и полноценное жилье с подведенным электричеством и всеми другими условиями.

Автор: Gazeta.ua
  Национальный парк Гёреме. Скальный монастырь.
Национальный парк Гёреме. Скальный монастырь.

Самый простой вариант посетить эти места - заказать дневную экскурсию. Поскольку памятники территориально разбросаны и самостоятельно иностранцам их может быть сложно найти. Стоимость таких экскурсий составляет около 40 долларов с человека. В основном они включают уже входные билеты и обед. Еще одним вариантом может быть аренда машины, стоимость среднего класса авто в день - 40 долларов.

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Автор: Gazeta.ua
  Остатки древнего пещерного поселения.
Остатки древнего пещерного поселения.

Вместе с пещерными монастырями в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены несколько подземных городов. Первый обнаружили случайно в XIX веке. Тогда французский священник наткнулся на небольшую дыру посреди горной равнины. Такие города опускаются на несколько этажей вниз - более 100 м., Имеют хорошую систему вентиляции, колодцы, помещения для хранения продуктов, для содержания скота, изготовления вина и даже подземные храмы.

Такие поселения основывали люди, которые скрывались от войн, преследований. Поэтому в ход подземный город был тайной. И даже, как враг его находил, то не мог попасть внутрь, потому что вход блокировали дверью-жерновами, которые нельзя было открыть снаружи.

Жители таких городов выходили наверх только, чтобы обрабатывать поля. Питались в основном сырой пищей, чтобы не разжигать огонь для приготовления и не выдать свое местонахождение врагам.

Автор: Gazeta.ua
  Пещерный отель в Каппадокии.
Пещерный отель в Каппадокии.

Сейчас такие города имеют хорошую вентиляцию, в середине даже при большом количестве посетителей хватает воздуха. Едва ощутимый специфический запах камня. Местами проходы подземного города узкакие и низкие, в полный рост человек не может пройти. Это нужно учесть туристам, которые испытывают страх перед закрытым пространством.

Бытует мнение, что именно панорамы Каппадокии вдохновили создателей "Звездных войн" для создания внеземных пейзажей в известной саге

Бытует мнение, что именно панорамы Каппадокии вдохновили создателей "Звездных войн" для создания внеземных пейзажей в известной саге. Однако официального подтверждения этому нет. Но любуясь пейзажами, мимоходом едва ли не у каждого туриста возникает мысль, что это космические панорамы.

Автор: Gazeta.ua
  Одна из панорамных площадок Каппадокии с видом на старовулкан Эрджиес.
Одна из панорамных площадок Каппадокии с видом на старовулкан Эрджиес.

В Долине голубей открывается вид на старовулкан Эрджиес. Издалека тоже видно пещерный замок Ухчисар. Который является самым высоким в регионе.

Туристам, которые стремятся полностью проникнуться атмосферой Каппадокии, стоит поселиться в пещерном отеле

Туристам, которые стремятся полностью проникнуться атмосферой Каппадокии, стоит поселиться в пещерном отеле. Таких в регионе предостаточно. Цены варьируются в зависимости от класса заведения. Более-менее приличный можно выбрать от 30 евро в сутки. В них комнаты сделаны из настоящих пещер. Есть все необходимые удобства - электричество, водопровод, интернет. Такие комнаты обычно обогревают теплым полом. Мебель в таких отелях аутентичная, гармонично дополняет атмосферу.

В Каппадокию удобнее добириться перелетом Киев-Стамбул или Анкара. Тогда с пересадкой на Кайсери или Нешегир.

Автор: Gazeta.ua
  Долина голубей одна из самых популярных панорамных площадок.
Долина голубей одна из самых популярных панорамных площадок.
В Турции с марта планируют постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Автор: Василина Копитко
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