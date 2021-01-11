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понедельник, 11 января 2021 18:49

Ведущая пожертвовала сиротам почти половину заработанных в Непале денег

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В новом выпуске тревел-шоу "У кого больше" ведущая Алина Мисечко попросилась переночевать в детский приют в Непале

"У нас живут дети-сироты и дети из бедных семей. Мы даем им пищу, жилье и обучаем их. Я попросил Алину научить чему-то детей, как определенная плата за ночлег. Она показала им украинский народный танец", - рассказал директор приюта Камал.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Ведущая познакомилась с девочкой, которая живет в детском приюте
Ведущая познакомилась с девочкой, которая живет в детском приюте

Мисечко познакомилась с девочкой Пуза.

"У меня много друзей здесь. Одна из лучших подруг - 12-летняя Хиту. Она имеет родителей, но они очень бедные. Еды не хватает на всех, поэтому отдали ее в приют", - говорит Пуза ведущей "Нового канала".

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Пуза никогда не видела настоящих родителей и не знает, что такое колыбельная. Мисечко пошла к директору и пожертвовала на приют 1,5 тыс. рупий - почти половину заработанных за первый день в Непале денег.

Ведущая тревела Алина Мисечко устроилась в непальской столице Катманду в ресторан, в котором ее коллегами стали роботы-официанты.

В ресторане посетители почти не контактируют с персоналом. На столах есть мультимедийное меню, с помощью которого можно выбрать блюда и напитки. Заказ приносит робот, который говорит на английском и непальской языках. Официанты могут не только пожелать приятного аппетита. Они еще общаются с посетителями, за что получают чаевые.

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