"В Норвегии воду пьют из ручейков": велопутешественник рассказал о безвизовой Скандинавии

Фото: Facebook

С открытием безвизова все больше украинцев пакует рюкзаки, чтобы попутешествовать открытой Европой для удовольствия "на легке", а не только в поисках работы или дорогого отпуска. Бюджетными велопутешествиями увлекается киевлянин Александр Богаченко-Мишевский.

"На велосипеде чувствую себя свободным. Это экологический транспорт. В автостопе немного зависим от водителей", - объясняет свой выбор путешественник. В этом году почти три месяца Александр ездил Скандинавией. О своих наблюдениях, лайфхаках и впечатлениях киевлянин рассказал Gazeta.ua.

Больше месяца ездил Норвегией на велосипеде. Застал там нетипичное лето - температура достигала 30 градусов тепла. В то же время у мыса Нордкап (самая северная точка Норвегии. - газета) температура опускалась до +10 градусов. Солнце будило в четыре утра. За день проезжал от 60 до 120 километров в зависимости от рельефа. За поездку потерял около 10 килограммов.

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Пользовался лайфхаком по экономии. В супермаркетах есть несколько марок социальных продуктов. Доступны, вкусные и качественные. Есть акции и скидки. За норвежские паромы иногда можно не платить, потому что на борту не всегда требуют показать билет. В общественных туалетах везде есть горячая вода. Если ее набрать в бутылки, можно устроить душ подальше от цивилизации.

Автор: Тарас Подолян Александр Богаченко-Мишевский 34 года, путешественник Родился 17 января 1984 года в Киеве. Мать была юристом, сейчас на пенсии. "Отец уже покойный. Работал геофизиком. Путешествовал всем Советским Союзом. Говорил, куда бы ни приехал, везде одинаковые панельные микрорайоны. За границу не выпустили. На работе ему должны были характеристику написать, чтобы КГБ дал выездную визу. Но отец с кем-то из коллег поссорился. После этого он начал симпатизировать национал-демократам и их лидеру Вячеславу Черноволу». Учился в Киево-Могилянской академии. Имеет юридическое и журналистское образования. Работал в газетах, редактором сайта. «Работа по графику - это не мое. Сидение в офисе меня удручает. В конце сроков стараюсь сделать все тяп-ляп, скатываюсь к тому, что не выполняю дедлайны. Понял, что нужно освобождаться, потому что чувствую себя несчастным». Занимается фотографией. Побывал в 28 странах Азии и Европы. В прошлом году проехал 2270 км велосипедом из Ужгорода в Амстердам. Этим летом преодолел более 3 тыс. км от датского Копенгагена в Таллинн, столицу Эстонии. "До поездки спортом не занимался. Несколько лет назад ходил в зал, увлекался силовыми упражнениями. Быстро сбрасываю и набираю вес". Хобби - дигерство и спелеология. Любимая книга - «Бог мелочей» индийской писательницы Арундати Рой. Слушает электронную музыку.

В Норвегии купил ведро джема из черники и малины. Дешевый, потому что считается социальным продуктом. Шоколад стоит заоблачных денег - больше ста гривен за плитку.

Отели и хостелы в Скандинавии дорогие. Номер может стоить до 100 евро (более 3230 грн. - Gazeta.ua). Нужно иметь палатку. Место в кемпинге стоит от 15 евро. Однако, палатки можно ставить везде, где нет таблички запрета. Как правило, запрещено останавливаться в национальных парках и у частных домов.

Гостил в частном доме в отдаленном районе Осло. Мне рассказывали, что это плохой район, потому что граничит с социальными кварталами для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Однако он оказался спокойным.

В Осло через социальные сети договорился пожить у пары геев. В своем профиле сразу указали, что гомофобам лучше проходить дальше. Оказались интересными люди. Один из них, Луис, работает в музее кораблей викингов. Там хранится два экземпляра, которые нашли в курганах. Дерево не полностью сгнило. Суда удалось реконструировать - у норвежцев есть специальная лаборатория по консервации древесины. На одном из кораблей был похоронен конунг (военный вождь у скандинавов в период раннего Средневековья. - Gazeta.ua).

Однажды ночевал у озера, где ловят рыбу. У него стоят общественные лодки, плавать на своих нельзя. Так защищают лосося от паразитов, которые могут быть на частных судах рыбаков. Гости обязаны дезинфицировать свое рыболовное снаряжение. Лицензия стоит определенную сумму. Однако за одну-две рыбины претензий не будет. Пожалел, что не взял с собой снасти.

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Заряжался от портативной солнечной панели, которая в разложенном виде величиной с папку. Можно повесить на велосипедный багажник, и ехать. Хватало на две зарядки телефона. Продаются на любом китайском сайте. Когда погода портилась, пользовался динамо-втулкой - электрическим генератором в колесе велосипеда. Купил у одного украинского изобретателя.

Автор: Facebook Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Скандинавией почти 3 месяца

Встретил американо-французских супругов Амайю и Эрика. Путешествуют около 10 лет. Им обоим - по 50. Детей нет. Однажды решили бросить работу, чтобы путешествовать. Имеют жилье в США, которое сдают. Немного зарабатывают с блога в соцсети. Рассказали о том, как можно сэкономить на еде. В магазинах часто выбрасывают продукты, срок годности которых подходит к концу. Люди достают их прямо из мусорного бака. В странах типа Германии организованы программы, по которым такие продукты отдают на благотворительность. В Норвегии этого нет. Все лежит в открытых мусорных баках.

В Скандинавии распространена сортировка мусора. Привычная картина, когда останавливается автомобиль возле супермаркета. Выходит семья с несколькими пакетами - у них пластик, стеклянные бутылки и металлические банки. Это не признак бедности, а ответственного отношения как к экологии, так и экономии бюджета. Стеклянную бутылку можно сдать за крону - 3,3 гривны. Есть специальный автомат, который сканирует наклейки на бутылках. За все сданное он выдает чек. В магазине его можно обменять на деньги или скидку на продукты.

Автор: Facebook Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Скандинавией почти 3 месяца

Воду в Норвегии не покупал. В небольших городах просил у людей набрать бутылку дома из-под крана. Это горная страна, поэтому есть много потоков. Можно с них брать воду. С экологией все хорошо, поэтому пить не страшно. Даже если ручей протекает через село.

Финны более гостеприимны, чем норвежцы. Жаждущие общения, поскольку имеют небольшую плотность населения. Норвежцы - вежливо-пофигистски настроены. В Финляндии однажды спросил мужчину, где можно поставить палатку. Тот пригласил к себе в гости. Имел дачу у озера. Познакомился с его женой и сыном. Угостили ужином и пивом. Сводили в сауну. У всех финнов, у кого был, есть сауны. Туда ходят по несколько раз в неделю. На ночевку оставили у себя.

Через приложение для велопутешественников Warmshowers нашел бразильца Маркоса, который работает в университете города Оулу в Финляндии. Договорились, что переночую у него. Он живет в общежитии для студентов и преподавателей. Однако с нашими общежитиями не сравнить. У каждого отдельная комната с небольшой кухней и санузлом. Совместные прачечная и сауна.

Автор: Facebook Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Скандинавией почти 3 месяца

На севере люди менее зависимы от телевидения и соцсетей. К примеру, в Facebook у нас любят обсуждать политику. Скандинавы же просто выкладывают фото, небольшие истории о своей жизни. Вечером семьями гуляют на улице, в парках занимаются любительским спортом.

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За месяц путешествия заметил, что начал много есть - четыре-пять раз в день. Организм требовал энергии, потому что калорий тратил втрое больше, чем работник офиса. С Украины взял гречку и овсяные хлопья. Но оказалось, что крупы можно купить и на месте. Лучше больше брать сухофруктов и сушеного мяса. Последнее - удобное в приготовлении, за пару минут в каше размягчается. Готовил его дома на сушилке для фруктов и овощей. Вообще, мясные продукты запрещено ввозить в ЕС. Однако, правилом пренебрег, небольшими партиями пищи пограничники не интересуются. Часто покупал на завтрак йогурт. В лесах находил грибы и ягоды. Объелся ими. Овощи в Скандинавии дорогие. Морковь стоит более 100 гривен за килограмм. Еще на вес не продают, все расфасовано в пакеты. Самые дешевые фрукты - бананы и яблоки.

Автор: Тарас Подолян Александр Богаченко-Мишевский путешествовал Скандинавией почти 3 месяца

Животных в лесах почти не встречал, только оленей. В Норвегии и Финляндии все они домашние. Еще с давних времен. Пасутся там, как у нас коровы или лошади. Каждый олень имеет ошейник. Под колеса машинам попадают редко. На дороге есть специальные бордюры под током, которые трескотом отпугивают животных.

Профессии учителя и врача считаются элитные в Индии. Успех в жизни - иметь высшее образование. Рассказывает киевлянка Виталина Шамрай, которая работала в индийской Калькутте массажисткой.