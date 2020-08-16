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воскресенье, 16 августа 2020 11:21

Украинец показал, как на велосипеде заехал на вулкан высотой 6 тыс. м
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Руслан Верин поднялся на самый высокий вулкан Боливии
Фото: facebook.com/ruslanverin
Руслан Верин поднялся на самый высокий вулкан Боливии
Руслан Верин поднялся на самый высокий вулкан Боливии
Руслан Верин поднялся на самый высокий вулкан Боливии
Руслан Верин поднялся на самый высокий вулкан Боливии

Велопутешественник из Одессы Руслан Верин, который в феврале этого года поднялся на самый высокий вулкан Боливии Утурунку, опубликовал видео восхождение на вершину.

Украинец предполагает, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6 тыс. м на велосипеде.

После удачного восхождения на вулкан путешественник продолжил путешествие к самой южной точки Южной Америки, но через правительственные запреты ряда стран, внедрении после стремительного распространения коронавируса, был вынужден вернуться в Украину. В общем Верин преодолел на велосипеде уже более 60 тыс. км.

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"6020 м над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночлег в летний палатке прошла хорошо. Утром проснулся такой же усталый как был вечером. Похоже, что отдых на такой высоте явление условное. Макароны варил немного дольше, но они приготовились. Хотел так же как и вчера, несколькими частями занести багаж и велосипед на пик. Но по привычке составил палатку, вещи по сумкам, а сумки на велосипед и так начал толкать велосипед вверх", - говорит путешественник.

Путешественник и блогер Артемий Сурин вернулся из кругосветного путешествия. После него мужчина заявил, что полностью переходит на украинский язык.

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Дата
16
августа

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