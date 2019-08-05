"Понял, что для меня значит страна" - путешественник заговорил на украинском после кругосветного путешествия

Путешественник из Харькова совершил кругосветное путешествие и будет говорить на украинском языке Фото: Facebook

Путешественник и блогер Артемий Сурин вернулся из кругосветного путешествия. После него мужчина заявил, что переходит на родной язык.

"Решение, к которому я пришел именно в кругосветке. Я решил начать общаться на украинском, на родном языке. Почему я это делаю? Потому, что когда по миру рассказывал об Украине, как прекрасна наша страна, люди на многих континентах спрашивали меня: "А какой у вас язык, вы имеете собственный?" - Да, это украинский! Очень красивый один из самых мелодичных в мире! - А на каком ты общаешься? - На другом. - Почему? Я начинал рассказывать, что родился и жил первые 25 лет в Харькове, где все окружение говорило по-русски. Говорил это, а внутри понимал, что это и звучит странно, а по сути - просто непонятный диссонанс ". - рассказывает Артемий, сообщает Kharkiv Times.

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На последних этапах маршрута, путешественник должен был пересечь Черное море, что оказалось для него самым легким из всех испытаний.

"После 9 месяцев, 100 тыс. км. пути понял, что для тебя значит страна, в которой ты родился, живешь, где живут твои любимые люди, и с которыми связана вся твоя жизнь и будущее. Поэтому принял это решение", - говорит он.

Мужчина побывал на всех континентах, включая Антарктиду, посетил 40 стран и пересек три океана. При этом путешественник ни разу не воспользовался самолетом. Его путешествие длилось 280 дней.

Гражданин Франции Мишель Окцитани выучил украинский язык из чувства солидарности с Украиной. Каждый раз, когда Мишель прибывает в страну он поощряет молодежь к общению по-украински. "Язык нужен мне, чтобы лучше общаться. Чтобы лучше слышать вашу страну и поддерживать вас".