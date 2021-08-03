 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 2043
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1116
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 972
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 792
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 414
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1377
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 684
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2556
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 396
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
9
4
6
4
10
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
Набирать воду из фонтанов и искать памятник с секретом: Брежнева дала советы для путешествия Барселоной
Набирать воду из фонтанов и искать памятник с секретом: Брежнева дала советы для путешествия Барселоной
Невероятная фотолокация - показали малоизвестный каскад водопадов
Невероятная фотолокация - показали малоизвестный каскад водопадов
Черный наряд и поминальные венки: как гуляют на турецкой свадьбе
Черный наряд и поминальные венки: как гуляют на турецкой свадьбе
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом
Видео
Все видео
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1548
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1467
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 855
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1828
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 06:06

Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней
9

  Комментировать

Грофа - вершина карпатского массива Горганы. Высота 1748 м.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
У подножия гора покрыта еловым лесом, вершина - каменные осыпи.
Одну из мемориальных плит героям Революции Достоинства от туристов Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатья и Николаевской на горе установили 2 мая 2014-го.
"Героям від туристів України".
Все материалы для установления мемориальных плит туристы несли от подножия Грофи.

Грофа - вершина в старом массиве украинских Карпат Горганы. Высота - 1748 м. Расположена вблизи села Осмолода на Прикарпатье.

У подножия гора покрыта еловым лесом, вершина - каменные осыпи.

Маршрут к Грофе из села 12 км. Обычно туристы его преодолевают за два дня, с ночевкой у туристического приюта "Плисце". На вершине путешественники устроили настоящий сад камней - причудливые статуи из каменных глыб, круги и даже мемориальные плиты воинам, погибшим во время войны на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невероятная фотолокация - показали малоизвестный каскад водопадов

Одну из мемориальных плит героям Революции Достоинства от туристов Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатья и Николаевской области на горе установили 2 мая 2014-го. Еще одну, воинам АТО установили туристы из Львова.

Плиты и материалы для их установки путешественники несли от подножия горы.

Украинский блогер Евгений Панюта оценил отдых в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Окраину населенного пункта омывает Черное море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 14121
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 12142
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 7335
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7317
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 16 Просмотров: 7218
Путешествия
В Словакию на автобусе: украинам назвали условия пересечения границы
В Словакию на автобусе: украинам назвали условия пересечения границы Просмотров: 297
Швейцария открывает границы для украинцев. Но есть условия
Швейцария открывает границы для украинцев. Но есть условия Просмотров: 306
Набирать воду из фонтанов и искать памятник с секретом: Брежнева дала советы для путешествия Барселоной
Набирать воду из фонтанов и искать памятник с секретом: Брежнева дала советы для путешествия Барселоной
4
 Просмотров: 306
Невероятная фотолокация - показали малоизвестный каскад водопадов
Невероятная фотолокация - показали малоизвестный каскад водопадов
6
 Просмотров: 675
Халву готовили почти 1,5 тыс. человек: как кормили османских султанов
Халву готовили почти 1,5 тыс. человек: как кормили османских султанов Просмотров: 360
Больше всего комментируют
16
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
15
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
5
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
3
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 2017
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть