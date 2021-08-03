Туристы превратили карпатскую вершину в сад камней

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Грофа - вершина в старом массиве украинских Карпат Горганы. Высота - 1748 м. Расположена вблизи села Осмолода на Прикарпатье.

У подножия гора покрыта еловым лесом, вершина - каменные осыпи.

Маршрут к Грофе из села 12 км. Обычно туристы его преодолевают за два дня, с ночевкой у туристического приюта "Плисце". На вершине путешественники устроили настоящий сад камней - причудливые статуи из каменных глыб, круги и даже мемориальные плиты воинам, погибшим во время войны на Донбассе.

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Одну из мемориальных плит героям Революции Достоинства от туристов Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатья и Николаевской области на горе установили 2 мая 2014-го. Еще одну, воинам АТО установили туристы из Львова.

Плиты и материалы для их установки путешественники несли от подножия горы.

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