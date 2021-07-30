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пятница, 30 июля 2021 16:48

Теперь украинцы могут поехать на отдых в Италию. Но есть нюанс

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Для украинских туристов с 31 июля открывается возможность посетить Италию. Правда, для этого придется предварительно просидеть в самоизоляции на територии страны пять дней и подтвердить отрицательный тест на Covid-19.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - отметил министр.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba
  Дмитрий Кулеба сообщил, что Италия открывается для украинских туристов
Дмитрий Кулеба сообщил, что Италия открывается для украинских туристов

В соответствии с приказом МЗ Италии от 29 июля касательно обновленных норм пересечения границы с Италией в связи с пандемией Covid-19, Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D. Это предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе туризма.

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Вместе с тем желающим посетить Италию надо заранее позаботиться об обязательном наличии справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан как минимум за 72 ч. до приезда, а также заполнить онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

По прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19. Разрешение на передвижение по стране будет предоставлено только при условии подтверждения отрицательного результата теста.

Украинцы неоднозначно отреагировали на информацию.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba
  Реакция соцсетей на сообщение Дмитрия Кулебы, что Италия открывается для украинских туристов
Реакция соцсетей на сообщение Дмитрия Кулебы, что Италия открывается для украинских туристов

Также в Италии с 6 августа вводят правило предоставления сертификата Green Pass для вакцинированных и/или тех, кто сделал тест в течение последних 24 ч. для посещения ресторанов, баров внутри помещений, а также театров, концертных, выставочных и спортивных залов, стадионов тому подобного.

5 июня таможенная полиция Италии оштрафовала на острове Сардиния 41 человека на €3 тыс. каждого.

Туристы пытались покинуть остров, имея в сумме 100 кг песка, ракушек и пляжных камней с отдыха.

Мешки с песком, ракушками и камнями изъяли в аэропортах и ​​портах Сардинии. Эти вещи запрещено вывозить с острова.

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Дата
30
июля

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