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воскресенье, 01 августа 2021 10:32

Швейцария открывает границы для украинцев. Но есть условия

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Швейцария открывает границы для украинцев. Но есть условия
Швейцария открыла границы для Украины Фото: vsitury.com.ua

Власти Швейцарии исключила Украину из списка "красных" стран. С 2 августа 2021 украинцы будут впускать на территорию государства.

Об этом сообщили в твиттере Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии

Условия въезда в Швейцарию:

заполнить электронную декларацию;

предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней)

отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до въезда;

отрицательный быстрый тест, сделанный за 48 часов до въезда;

отправиться на карантин.

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Проверить индивидуальные условия для въезда в Швейцарию можно с помощью интерактивной программы Travelcheck.

Если турист путешествует самолетом, ему следует заранее заполнить въездной форму: https://swissplf.admin.ch/home.

Швейцария признает вакцины:

AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield)

Pfizer / BioNtech (Comirnaty)

Johnson & Johnson (Janssen)

Sinovac (CoronaVac)

Moderna (Spikevax)

Sinopharm (BIBP).

Метеорологи прогнозируют осадки в Швейцарии в ближайшие дни. Чтобы избежать наводнений, власти решили осушить озера.

Несмотря на солнечную погоду на большей части страны, реки, озера и плотины Швейцарии остаются переполненными после проливных дождей на прошлой неделе, которые затопили Германию, Бельгию и Нидерланды.

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Дата
01
августа

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