Швейцария открывает границы для украинцев. Но есть условия

Власти Швейцарии исключила Украину из списка "красных" стран. С 2 августа 2021 украинцы будут впускать на территорию государства.
Об этом сообщили в твиттере Государственного секретариата по делам миграции Швейцарии
Условия въезда в Швейцарию:
заполнить электронную декларацию;
предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней)
отрицательный ПЦР тест, сделанный за 72 часа до въезда;
отрицательный быстрый тест, сделанный за 48 часов до въезда;
отправиться на карантин.
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Проверить индивидуальные условия для въезда в Швейцарию можно с помощью интерактивной программы Travelcheck.
Если турист путешествует самолетом, ему следует заранее заполнить въездной форму: https://swissplf.admin.ch/home.
Швейцария признает вакцины:
AstraZeneca (Vaxzevria, SKBio и Covishield)
Pfizer / BioNtech (Comirnaty)
Johnson & Johnson (Janssen)
Sinovac (CoronaVac)
Moderna (Spikevax)
Sinopharm (BIBP).
Метеорологи прогнозируют осадки в Швейцарии в ближайшие дни. Чтобы избежать наводнений, власти решили осушить озера.
Несмотря на солнечную погоду на большей части страны, реки, озера и плотины Швейцарии остаются переполненными после проливных дождей на прошлой неделе, которые затопили Германию, Бельгию и Нидерланды.
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