Собрали первую команду космических туристов, которые полетят на МКС

фото: spacenews.com

Американская аэрокосмическая компания Axiom Space этот вторник назвала имена первых трех туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию. Перед полетом их ждет 15 недель обучения.

Возглавит миссию бывший астронавт NASA 62-летний Майкл Лопес-Алегриа. Опытный пилот доставит на орбиту инвесторов из США и Канады Ларри Коннора и Марка Пати, а также израильского бизнесмена Эйтана Стиббе. Об этом компания Axiom Space сообщила в Twitter.

Первую туристическую поездку за пределы нашей планеты совершат на корабле Crew Dragon, компании SpaceX. Соответствующее соглашение подписали еще в марте прошлого года. Сам полет состоится не раньше, чем через год. Миссия рассчитана на 10 дней. Старт из космического центра Кеннеди.

Билет в космическое путешествие обойдется каждому туристу в 55000000 долларов. В расходы входит питание, место на МКС и связь.

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Список первых космических туристов держали в секрете до последнего, поскольку было много слухов, что одним из членов команды станет актер Том Круз. Предположение появились после того, как NASA объявили, что сотрудничают с Крузом над фильмом о МКС.