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четверг, 06 августа 2020 11:27

Сколько стран мира открыли границы для украинцев

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Сколько стран мира открыли границы для украинцев
Наиболее популярными среди украинских являются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия. Фото: pixabay

38 стран мира открыли границы для украинцев.

За последнюю неделю изменений не произошло, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее были открыты 39 стран.

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Впрочем, Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

В Черногории в пик сезона-2020 отдыхают не больше 15 тыс. туристов. Это на 92% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Местные отельеры и владельцы жилья, которое арендуют туристы, снизили цены вдвое, чтобы получить минимальный заработок.

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Дата
06
августа

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