Сколько стран мира открыли границы для украинцев

38 стран мира открыли границы для украинцев.
За последнюю неделю изменений не произошло, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее были открыты 39 стран.
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Впрочем, Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
В Черногории в пик сезона-2020 отдыхают не больше 15 тыс. туристов. Это на 92% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Местные отельеры и владельцы жилья, которое арендуют туристы, снизили цены вдвое, чтобы получить минимальный заработок.
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