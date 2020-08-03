Туристическая страна пожаловалась на рекордно малое количество отдыхающих

В Черногории в пик сезона рекордно малое количество туристов. Фото: pixabay.com

В Черногории в пик сезона-2020 отдыхают не больше 15 тыс. туристов. Это на 92% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Местные отельеры и владельцы жилья, которое арендуют туристы, снизили цены вдвое, чтобы получить минимальный заработок, пишет Vijesti.

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Они надеются, что количество отдыхающих вырастет до конца сезона.

Украинцы с 22 июля добраться на территорию Черногории могут только самолетом.

Границы для украинских туристов открыты по 39 направлениям. Самые популярные - туры в Египет и Турцию.